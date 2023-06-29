原标题：2023年燕京啤酒文化消费季暨第32届北京国际燕京啤酒文化节将在北京顺义开幕

6月27日，“第32届北京国际燕京啤酒文化节”新闻发布会在北京顺义奥林匹克水上公园召开。区文化和旅游局、燕京啤酒集团、顺义文旅集团、北京中德产业园管委会等相关部门介绍了本届燕京啤酒文化节相关活动内容，通报了活动筹备进展情况，并欢迎社会各界人士齐聚顺义，共同开启第32届北京国际燕京啤酒文化节的夏日狂欢。

本届燕京啤酒文化节活动时间为6月30日至10月8日，以“ZUI美顺义，干杯燕京”为主题，是北京消费季“全年乐享 全民盛惠”的主要组成部分，契合“jing彩消费 jing彩生活”的活动主线，采取“政府搭台、企业唱戏、全民参与、媒体助推”的模式，带来全新的啤酒文化体验，打造文、商、体、旅融合的消费盛季，进一步释放消费潜力，丰富百姓文化娱乐生活，推广顺义品牌形象，打造城市文化新品牌。此次活动共有三大亮点：

一是场地设置“全国化”。此次活动设置为“1+5+N”模式，即奥林匹克水上公园1个主会场，中德产业园、荣祥广场、后沙峪SS-ONE、中粮祥云小镇、意大利农场5个分会场；全国近400个啤酒花园，其中北京市包括顺义区12个啤酒花园在内，共设置192个啤酒花园，在四川、内蒙、河南等地设置200余个啤酒花园，开展啤酒节营销活动，消费季氛围感直线拉满，消费热情由顺义直抵全国。本次活动主会场、中德产业园分会场活动时间为6月30日至7月9日，后沙峪SS-ONE、意大利农场等分会场活动将持续至10月初。

二是活动内容“国际化”。水上公园主会场的啤酒音浪场“啤酒+音乐”点燃市民夏日激情；开瓶儿JIU广场提供啤酒节专供精酿，以全新口味丰富啤酒文化内涵，同时云集首旅集团旗下全聚德、东来顺等品牌餐饮企业，美食荟萃。中德产业园分会场举办狮王啤酒挑战赛、足球技巧挑战等互动游戏、中德精彩啤酒市集等特色活动，营造出浓郁的德国啤酒文化氛围；荣祥广场分会场拓展“小镇中心”的理念，结合空港国际人才社区的特点，打造符合国际化生活习惯的户外交流中心；后沙峪SS-ONE分会场以啤酒活动为主线，将举办各种中、小赛事主题活动，打造“赛事+”的美食、休闲活动场地，点燃该区域的夏季“烟火气”；中粮祥云小镇分会场结合小镇深夜食街活动，联动场内餐饮品牌商户参与燕京啤酒售卖，开展消费满额赠饮等促销活动；意大利农场分会场将举办各种亲子主题活动，啤酒节亮点赛事活动、马术体验等活动。

三是会场活动“主题化”。本次活动为天竺镇、仁和镇、后沙峪镇、牛栏山镇、区投促中心设主题日，将邀请130余家重点企业开展座谈交流，并组织13家企业进行品牌产品展销、品牌推广，理想汽车也将亮相主会场。邀请各商会、协会、使馆人员、中国青年企业家协会会员单位、品牌联盟重点单位等企业代表开展多场宣传对接，更好的宣传顺义区优质的产业资源、良好的营商环境。

在享受夏日啤酒狂欢的同时，为让大家更好地了解顺义，发布会还向大家推荐两条精品旅游线路。广大市民可以上午在国家级抗战纪念遗址—焦庄户地道战遗址纪念馆参观，感受顺义红色文化内涵，下午到汉石桥湿地，感受亲近自然的乐趣，傍晚到水上公园品尝美酒，晚上入住新华联、春晖园等温泉酒店；也可以上午在祥云小镇购物、用餐，下午到罗红摄影艺术馆、松美术馆品味时尚艺术气息，傍晚到水上公园品尝美酒，晚上入住享筑·伴山雅集主题民宿，次日可到北京国际鲜花港赏花。（记者 贾宁 孙琳）

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经