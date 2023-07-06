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两部门：进一步完善排水防涝应急机制 切实保障城市安全度汛

2023年07月06日09:00 | 来源：人民网
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人民网北京7月6日电 （记者王仁宏）日前，住房和城乡建设部办公厅、应急管理部办公厅发布《关于加强城市排水防涝应急管理工作的通知》（以下简称通知），要求各地要进一步完善排水防涝应急机制，做好城市排水防涝应急管理，加强应急处置协同联动，切实保障城市安全度汛。

通知提出，加强省级统筹，建立跨区域应急协调联动机制。各地要明确省、市两级排水防涝责任人并向社会公开。各省（自治区）住房城乡建设（水务）部门要摸清本地区城市应急抽排设备、应急救援人员底数，建立本省（自治区）跨区域应急协调联动机制，按照一定半径，在区位适中的若干城市建立省内区域统筹应急中心，实行省内统筹、统一指挥、统一调度，一旦本地区城市出现内涝灾害、且当地应急力量无法有效应对时，立即启动应急响应，安排周边城市就近支援，做好全省“一盘棋”统筹调度。

强化部门协同，及时应急响应。各城市排水主管部门要加强与交通、水利、应急、能源、气象、消防等部门的协调配合，建立会商研判、抢险救援、信息通报等工作机制，精准研判暴雨、台风等气象灾害形势，科学预判灾害损失、需要动员的应急力量规模、是否需要省级部门协调支援等情况，明确城市排水主管部门应急响应启动条件。达到启动条件时立即启动本部门应急响应，提请同级防汛抗旱指挥机构针对城市内涝灾害，启动相应等级应急响应。

完善应急预案，有效应对风险。各城市排水主管部门要组织修订城市排水防涝应急预案，做好与本级防汛应急预案的衔接。要将灾后复盘和应急预案修订结合起来，应急处置结束后，及时查找应急预案的不足并加以完善。要合理确定省、市、区（县）、街道（镇）、社区等不同层级排水防涝应急预案的编制深度，避免“上下一般粗”。各城市排水主管部门要结合历史上发生过的积水内涝事件，查找风险隐患区域，有条件的地区可结合郑州“7·20”特大暴雨、历史上本地最大降雨数据叠加模拟，准确掌握本地涝情风险区域。

加强应急队伍建设，强化关键部位防范措施。各地要组织相关单位组建应急抢险专业队伍，加大装备投入，加强日常培训和宣教。开展应急演练和应急抢险时，要做好现场安全管理，严格遵守操作规程，落实安全措施，避免一线作业人员伤亡等安全事故发生。针对地下空间出入口、下穿隧道、地铁站口等涝情风险高的地区，及时储备防淹、防倒灌应急物资。结合本地实际，通过数字化手段加强对排水防涝设施、易涝点的智慧化监控，防范化解积水内涝风险。

立足实战需要，加强应急演练。地方各级排水主管部门要定期组织应急演练，既要开展规定情境演练，又要开展事前不通知参演单位演练时间、地点和演练内容的“双盲”演练。省级演练要侧重提高发生重大内涝灾害时跨区域调动能力，开展应急指挥推演。市、县级演练要注重贴近实战，强化排水、应急管理部门与相关部门的协调联动。排水设施运营维护单位演练要注重提高人员对抢险装备运输、使用的熟练程度。街道、社区、重点单位等基层演练要注重事前防范、转移避险措施运用，鼓励群众、本单位员工等积极参与，提高群防群控、自救互救能力。

(责编：王仁宏、吕骞)
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