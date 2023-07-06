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我爱我家在杭州首推“爱家股权共享计划”

2023年07月06日16:58 | 来源：央广网
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原标题：我爱我家在杭州首推“爱家股权共享计划”

　　7月6日，我爱我家集团董事长谢勇在杭州公司大会上，正式宣布：集团针对城市公司发展，率先在杭州公司推出“爱家股权共享计划”，与城市伙伴们共同发展，共享收益。集团每年向杭州公司投入伍仟万元以上的资金，作为杭州公司股权共享计划的权益及分红。这一举措是我爱我家集团针对城市公司未来5年发展规划的重要组成部分。

　　此次我爱我家发布的“爱家股权共享计划”，一方面体现出我爱我家对行业和企业未来的发展信心；另一方面，借鉴此类股权激励计划实践成功企业的经验，进一步激发组织和个体的活力，创建全新的核心骨干职业发展平台，为企业的发展注入更大的活力，带动企业实现高质量增长，进一步提高服务品质。

　　成立23年的我爱我家是居住服务行业的头部企业，在城市布局、门店规模、服务品质等多项关键指标方面，均处于行业领先地位。今年，我爱我家启动了一系列组织和品牌升级动作，发布了“住进每一种生活”品牌主张及全新视觉形象，并与第四范式合作启动了行业首个房产经纪大模型，致力于不断提升消费者经纪服务体验，推动房产经纪服务提质增效。

　　杭州是我爱我家重要的城市市场之一，20多年来品牌在当地深得人心，深受市场和消费者喜爱，团队和业绩均保持稳健发展。因此，我爱我家集团选择在杭州率先推出“爱家股权共享计划”。研究人士认为，在市场复苏之后的第一年，房产经纪市场仍存在担忧和观望情绪的时刻，我爱我家此举将大力支持核心骨干共享企业发展收益，不仅为我爱我家自身的发展注入新活力，而且在行业中产生了积极的“标杆效应”：首先，持续为实干员工提供长期、稳定的收益，进一步贯彻我爱我家“人才是公司最宝贵财富”的经营理念；其次，让员工更有获得感，激发组织活力，进而为消费者带来更好的服务体验，为组织带来更大的业绩增长；最后，为员工提供了更强的收益保障和发展机会，为国家经济内循环、就业稳定、消费复苏贡献了企业的力量。

(责编：董童、李源)
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