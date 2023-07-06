人民网北京7月6日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，7月6日，工业和信息化部召开制造业企业座谈会，听取企业经营情况、问题诉求及意见建议，就推动制造业高质量发展、促进行业平稳运行进行了深入讨论交流。

工业和信息化部党组书记、部长金壮龙表示，工业和信息化部锚定新型工业化目标要求，聚焦高端化智能化绿色化发展方向，加快推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。要用心用情当好制造业企业的“娘家人”，健全常态化沟通交流机制，加强政策支持和服务保障，全力帮助企业解决实际困难，为提升核心竞争力、建设世界一流企业营造良好环境。

据了解，根据国务院部署安排，工业和信息化部建立与制造业企业常态化沟通交流机制，积极做好对企服务工作，营造制造业发展良好生态。会上，来自电子、石化化工、钢铁、装备制造、汽车、食品、轻工纺织等领域的10家重点企业负责人作了重点发言，立足企业、面向行业、放眼全球，谈情况、话发展、讲问题，围绕稳定制造业投资、扩大消费及出口、加快布局新赛道、加强关键核心技术攻关、推进制造业高端化智能化绿色化发展等提出有时效性、现实性、针对性的意见建议。还有9家企业负责人参与了交流讨论。

与会企业家对我国工业经济保持持续恢复向好的态势充满信心，纷纷表示将深耕制造业，大力弘扬企业家精神，争做创新发展的探索者、组织者、引领者，在维护市场公平竞争秩序方面加强自律、率先垂范，根植中国、面向全球，努力迈向全球产业链中高端，做优做强做大实体经济，为新型工业化、建设制造强国作出积极贡献。

(责编：申佳平、吕骞)

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