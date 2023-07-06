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民航局：加大惩戒力度 依法从严从快从重打击“机闹”

2023年07月06日14:32 | 来源：人民网
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人民网北京7月6日电 （记者王连香）据中国民航局网站消息，7月4日，民航局召开“依法整治机闹行为 维护航空安全秩序”专项行动动员部署会，就民航系统深入开展整治“机闹”专项行动进行动员部署。民航局局长宋志勇强调，坚决遏制“机闹”多发频发态势，维护好民航安全秩序，以新安全格局保障民航新发展格局。

围绕深入开展整治“机闹”专项行动，会议提出以下五点要求：

一要提高政治站位，深刻认识开展专项行动的重大政治意义。深刻认识到开展专项行动是民航系统坚决贯彻党中央重要指示批示精神的重要举措，是维护民航运输秩序和飞行安全的需要，是回应人民群众对民航安全出行期盼的需要。要全力以赴、扎实开展整治“机闹”专项行动，坚决维护民航运输秩序和安全生产，提高旅客安全感和满意度。

二要深刻认识成因，坚决贯彻“机闹”整治工作思路。要分析航班环境、不正常航班应对处置方式、常旅客服务承诺与保障能力匹配度、“机闹”应对处置理念等多方面原因，坚持系统观念，综合运用宣传、打击、治理等多种手段，进一步强化对“机闹”事件的综合治理和联合整治。

三要转变思维观念，提升“机闹”处置能力。切实转变安全和服务理念，教育树牢“依规处置、依法移交”处置理念；坚持“安全第一”，严格遵守各类民航规章制度，落实好维护客舱安全、客舱秩序措施要求；强化专项培训，广泛开展“机闹”现场处置应对培训和实战演练，提高机组整体处置能力水平。

四要加大整治力度，坚决遏制“机闹”多发态势。坚决做到空中严控，航空公司要健全完善机组安保协同机制和处置方案，机组及空中安保组要敢于出手、及时处置。加大惩戒力度，建立健全航空公司与机场公安沟通协作机制，依法从严从快从重打击“机闹”。做好宣传引导，提高广大旅客法律意识和守法自觉，引导旅客自觉文明乘机，营造文明出行浓厚氛围。

五要加强组织领导，确保各项部署措施落地见效。坚持高位推动，加强统筹谋划，努力强化全链条管理，优化服务保障各环节措施，持续提升服务和运行品质；坚持综合施策，推动建立失信惩戒机制，发挥行业协会作用，持续完善相关法律法规修订，坚守安全底线，严格落实安全责任。

(责编：王连香、吕骞)
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