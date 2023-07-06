人民网北京7月6日电 （记者赵竹青）近日，国家自然科学基金委员会党组召开会议，听取国家自然科学基金对女性科研人员支持情况汇报，审议通过进一步加强对女性科研人员支持的建议。会议明确，从2024年起，将女性科研人员申请国家杰出青年科学基金项目的年龄限制由45周岁放宽到48周岁。

国家自然科学基金始终重视女性科研人员的成长发展，采取了同等条件下“女性优先”、允许孕哺期女性延长项目周期、提升女性专家评审参与度等措施，特别是放宽女性申请青年科学基金项目、优秀青年科学基金项目的年龄限制，为更多女性科研人员获得项目资助、开展基础研究提供了有力支持。

此次推出放宽女性申请国家杰出青年科学基金项目年龄限制的政策，将为广大女性科研人员提供更多申请资助机会，为培养造就更多女性科技领军人才提供有力支撑。

(责编：赵竹青、吕骞)

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