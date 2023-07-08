人民网北京7月8日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，中央气象台7月8日继续发布高温橙色预警、暴雨蓝色预警、强对流天气黄色预警，苏皖辽吉内蒙古等地有较强降雨和强对流天气，华北黄淮等地有持续性高温。

中央气象台预计，8日14时至9日14时，江苏南部、上海、浙江北部、安徽南部、湖北东部和西南部、重庆东南部、贵州北部、四川南部、云南北部和南部以及辽宁中北部、吉林中部、黑龙江南部、内蒙古东北部、西藏东南部等地部分地区有大到暴雨，其中，安徽西南部、湖北东北部、湖南西北部等地局地有大暴雨（100至130毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30至50毫米，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

8日14时至9日14时，内蒙古东部、黑龙江西南部、辽宁西北部和南部、山东东部、安徽中南部、江苏南部、湖北东部等地的部分地区将有8至10级雷暴大风或冰雹天气，局地风力可达11级；内蒙古东部、黑龙江西南部、吉林中西部、辽宁大部、河北东北部、山东中东部和南部、安徽中南部、江苏中南部、上海、湖北东部和西南部、湖南北部、江西北部、浙江北部、四川南部、重庆东南部和中部、贵州北部和西南部、云南东部等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量30至50毫米，局地可达70毫米以上。

预计，强对流的主要影响时段为今天午后至夜间。中国气象局提醒，需加强防范，避免在强对流活跃时段外出。

在强降雨持续的同时，华北黄淮等地的高温也依旧持续。8日白天，华北大部、黄淮、江南大部、华南以及四川盆地、湖北中西部、陕西中部、山西南部、内蒙古西部、新疆吐鲁番和南疆盆地东部等地有35℃以上的高温天气，其中，华北中南部、黄淮北部、江南中东部等地部分地区最高气温37至39℃，河北南部、河南北部、山东西部等地局地可达40℃以上。

中国气象局提醒，老弱病幼人群请尽量减少外出。外出时做好必要的防暑防晒措施。

(责编：鲁婧、吕骞)

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