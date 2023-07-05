助力应届生租好房 贝壳租房联动13城开启“新青年计划”
为助力青年人“租得到”“租得好”“租得稳”，并推动城市与青年人才双向奔赴，7月3日至9月30日，贝壳租房将联动全国13城开启“新青年计划”，为应届毕业生群体提供不同种类的租房专项优惠，为人才安居提供切实帮助，助力城市引才、留才。
近日，清华大学建筑学院住宅与社区研究所和贝壳研究院发布的《新青年租住特征调研报告》，在对13个全国重点大城市、18-28岁年轻人群进行调查后发现，58%的95后年轻人希望留在当前城市，在租房时，他们选择机构化房源的比例上升，青睐专业服务；8成以上的年轻人租房时重视通勤因素，工作越稳定，越关注租住体验，对于居住面积、品质、周边环境的重视程度有大幅提升。
据介绍，贝壳租房早在去年就推出了“新青年计划”，以优惠让利助力万千毕业生在城市“落户安居”。今年，贝壳租房在规模和质量上双向发力，联动北京、上海、苏州、杭州、成都、南京、西安、广州、深圳、宁波、济南、武汉、天津全国13个城市开启新青年计划，为应届毕业生（毕业时间在2023年1月1日至2023年12月31日之间的2023年应届毕业生，含国内外高校统招全日制的专科、本科及硕士等）提供0押、月付、服务费折扣、中介费折扣等不同种类的租房专项优惠（各城市优惠活动内容不同，具体以城市公布的具体活动内容为准），活动覆盖省心租、集中式公寓、普通租赁等产品，持续降低青年人租房门槛。
除优惠让利外，贝壳租房还在服务上进一步提质，全面升级省心租七大服务，让毕业生在刚入社会时就能享受到“真省心”的品质租住体验。据了解，此次省心租产品服务升级覆盖诸多“期望需求”和“超预期需求”，可保障租客在租房前、中、后全流程的优质体验。具体而言，包含了面向业主的租期保障、租金保障、房况保障、租务保障、家财保障等服务，以及面向租客的租金月付、智能门锁、维修服务、宽带服务、管家服务等服务。其中，维修服务涵盖了十大维修品类，服务超过3000项，覆盖95%租后日常维修需求。此外，灵活支付租金可以较大程度帮助青年人缓解现金流压力；免费宽带让青年人轻松实现娱乐休闲、居家办公；7*24小时管家式服务，则能帮助租客与业主实时解决维修处理、邻里纠纷等日常租务问题。
贝壳租房相关负责人表示，从新一代年轻租客的需求出发，让租来的房子更有温度，让年轻人能更好的安居城市，与城市一起发光发彩是贝壳“新青年计划”的出发点和发力点。作为贝壳旗下的品质租住服务平台，该平台还将继续聚焦新市民、青年人多元化的租住需求，提供更加有品质的租赁供给，让租房也能成为助力青年群体高质量发展的方式之一。
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