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如何看待人民币汇率走势？专家：多因素将支撑人民币汇率企稳走强

2023年07月05日09:56 | 来源：人民网
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人民网北京7月5日电 （记者杜燕飞）近期，受内外部因素综合推动，人民币兑美元汇率延续波动走势，引发市场关注。

日前召开的人民银行货币政策委员会2023年第二季度例会指出，要深化汇率市场化改革，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，综合施策、稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

专家表示，今年4月中旬以来，受内外部多种因素影响，尤其是美元指数在中小银行风险问题推升避险情绪、美联储加息预期有所升温等推动下走强，叠加国内经济恢复基础尚不稳固，人民币汇率出现了一些波动。当前，我国宏观经济稳步向好、国际收支基本平衡、外汇储备规模稳定，金融机构、企业和居民对汇率的预期总体平稳，是我国外汇市场平稳运行的坚实基础和有力保障。

“在人民币汇率波动的过程中，汇率的波动能基本起到出清市场的作用。今年以来，尽管人民币汇率有涨有跌、双向波动，但境内外汇供求保持基本平衡。”中银证券首席经济学家管涛说。

国家外汇管理局发布的数据显示，5月份，结汇率（客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比）为72%，环比基本持平，市场主体结汇意愿继续处于近1年高位，总体呈现“逢高结汇”的理性交易模式。售汇率（客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比）为70.4%，环比下降0.7个百分点，市场主体购汇意愿基本稳定。

中国银行研究院发布的《2023年三季度经济金融展望报告》认为，展望三季度，相关外溢影响有望减弱，美元指数走强较难持续，中美利差“倒挂”现象将有所改善；国内经济增长将平稳回升，经济基本面对外汇市场的支撑作用将逐渐增加；跨境资本流动将总体稳定,外汇市场供求交易理性有序、韧性显著提升，汇率预期保持平稳，外汇储备规模合理充裕，国际收支格局基本平衡；中国宏观政策调控工具丰富充足。

“向前看，中国经济运行总体保持稳中上行的态势，而一些市场机构则预测美国经济可能面临温和衰退。同时，随着美联储加息周期接近尾声，美元走强较难持续，外溢影响有望减弱。总体看，我国外汇市场有望保持较为平稳的运行状态。”国家外汇管理局局长潘功胜在第十四届陆家嘴论坛上表示，“多年来，我们在应对外部冲击中积累了不少经验，外汇市场宏观审慎政策工具也更加丰富。我们有信心、有条件、有能力维护外汇市场的稳定运行。”

值得注意的是，在人民币汇率双向波动常态化背景下，企业尤其是中小微企业要树立汇率“风险中性”的理念，立足主业，将汇率风险敞口保持在可控范围内，审慎安排资产和负债的币种结构、期限结构，选择适合自身的汇率避险策略。

邮储银行研究员娄飞鹏表示，企业和个人对赌人民币汇率贬值或者升值都不是理性行为，需要牢固树立汇率“风险中性”理念。金融机构要发挥自身专业优势，基于实需原则和风险中性原则为各类经营主体提供汇率避险服务。

“外汇局始终鼓励企业根据自身的实际情况，采取适合的策略来管理汇率风险敞口。企业管理汇率风险的方式很多，除了通过衍生产品开展套期保值外，使用人民币结算也是个很好的方法，还有进行贸易融资，不管是迟付或者早付、迟收或者早收，这都是很好的对冲方式。” 国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英此前表示，外汇局要加强对中小微企业汇率避险的支持力度，着重加强政银企合作成本分担机制，降低中小微企业套保成本，保证已经有的政策持续不间断。

(责编：王震、吕骞)
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