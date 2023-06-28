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住建部：探索建立房屋养老金制度

2023年06月28日09:20 | 来源：证券日报
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原标题：住建部：探索建立房屋养老金制度

本报记者 杜雨萌

“探索建立房屋养老金制度”是日前住建部与中国银行在会面交流时，业内所关注的内容之一，被认为具有重要的风向标意义。

6月26日下午，住房和城乡建设部党组书记、部长倪虹会见中国银行党委书记、董事长葛海蛟一行，就深化政银合作、推动住房和城乡建设事业高质量发展进行交流。倪虹指出，要鼓励引导金融机构参与城市建设和更新，推动打造宜居、智慧、韧性城市。要为人民群众建造好房子，提高住房品质，探索建立房屋养老金制度，为房屋提供全生命周期安全保障。

“从此次住建部与中国银行的交流看，或表明房屋养老金制度建设及试点有望加速推行，有利于更好地解决老旧小区改造的资金问题，提高居民的居住品质和生活环境。”中指研究院市场研究总监陈文静在接受《证券日报》记者采访时说。

事实上，最近几年“建立房屋养老金制度”在多个场合被屡次提及。如2022年5月份，住建部在部署开展全国自建房安全专项整治时提出，要研究建立房屋养老金制度，更好解决既有房屋维修资金来源问题。当年同月，国务院办公厅印发的《全国自建房安全专项整治工作方案》中再次强调，要完善房屋质量安全强制性标准，研究建立房屋定期体检、房屋养老金和房屋质量保险等制度。此外，今年5月份，住建部相关负责人赴南京调研探索开展房屋养老金制度试点相关工作并召开座谈会。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示，目前，我国有500亿平方米住宅，其中大约300亿平方米是上世纪建设的，质量问题、维护的问题开始显现，但同时很多小区物业维修基金不足，需要资金进一步支持。未来，房屋的性能能不能维护好，关系到居民居住的舒适体验，也关系到房地产存量信贷质量的好坏。房屋维护得好，房价就能得到支撑，存量房贷的不良率也会保持在较低的水平。因此，此次住建部与中国银行交流推进“房屋养老金制度”，也是为了更好地防范房地产金融风险。

在诸葛数据研究中心高级分析师陈霄看来，目前业内关于房屋养老金的资金来源等问题，尚待讨论。比如，有建议主要是从土地出让收入（地价款）或净收益（出让收入减去出让成本）中提取一定比例，也有建议可由公共账户和个人账户组成。而在本次住建部与中国银行的交流时再次提出探索建立房屋养老金制度，或也传递出未来可能会由政银合作的方式，探索房屋养老金制度的推进实施。

(责编：罗知之、陈键)
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