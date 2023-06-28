2023中国新产业（北京）峰会在人民网一号演播厅举行。人民网记者 于凯摄

人民网北京6月28日电 （记者夏晓伦、乔雪峰）28日下午，2023中国新产业（北京）峰会在人民网一号演播厅举行，本届峰会以“智能新时代 产业新未来”为主题，邀请多位头部企业与专精特新企业代表、专家学者齐聚一堂，共同探讨智能元年科技与产业的融合共生，探讨赋能中小企业发展的新路径、新场景。峰会还发布了2023移动互联网蓝皮书发布和“小巨人护航季”一揽子赋能计划，“白泽”数字版权保护平台也在峰会上正式上线。

中央网信办网络综合治理局副局长李云峰。人民网记者 于凯摄

中央网信办网络综合治理局副局长李云峰在致辞中表示，近年来，随着数字经济和实体经济深度融合，新技术、新产业、新业态、新模式不断涌现，推动经济结构不断优化，经济效益显著提高，也对人民群众生活产生了深远的影响。我国移动互联网发展成就举世瞩目，数字经济成为经济发展的重要引擎。互联网行业发展的新空间进一步打开，扬正气、筑安全、促发展，正成为中国移动互联网所追求的目标。

传播内容认知全国重点实验室首席科学家张勇东。人民网记者 于凯摄

传播内容认知全国重点实验室首席科学家张勇东作了主题为《面向国家舆论安全的新一代智能传播技术体系》的主旨发言。他表示，要用主流价值观来引导新一代传播技术体系，用人工智能赋能新闻传播的采集、生产、分发、接收和反馈五个环节，以提高新闻传播的真实性、可控性、引导性、安全性和交互性。

人民网监事会主席唐维红。人民网记者 于凯摄

人民网监事会主席唐维红以“迈上现代化新征程的中国移动互联网”为题发布了《中国移动互联网发展报告（2023）》主要内容。这是人民网编著的第12本移动互联网蓝皮书，由总报告、综合篇、产业篇、市场篇、专题篇和附录六部分组成。

唐维红表示，2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，生成式人工智能取得了突破性进展并加速发展，移动互联网智能化发展趋势将更加明显，人类在经历PC互联网、移动互联网之后，正式进入了智能互联网时代，今年是“智能互联网元年”。人民网将继续关注智能互联网发展，并决定将把《移动互联网蓝皮书》更名为《智能互联网蓝皮书》。

社会科学文献出版社社长王利民。人民网记者 于凯摄

社会科学文献出版社社长王利民表示，本次发布的《中国移动互联网发展报告（2023）》是移动互联网系列蓝皮书的第12部。蓝皮书全景式记录了党的十八大以来我国移动互联网飞速发展的历程，依托人民网深厚的行业底蕴，逐渐凝聚了强大的学术影响力、社会影响力和政策影响力，深刻引领了行业的高质量发展，并对中国移动互联网的发展走向作出了重要的前瞻性指引。

人民网副总编辑孙海峰发布了《828企业服务平台“小巨人护航季”一揽子赋能计划》，包括“人民路演”“企业研学”“益企大课”“创新中国”“小巨人发展论坛”等五项主要内容。

“启动‘小巨人护航季’，就是要更大程度释放828企业服务平台的社会影响力、资源连接力和平台服务力，创新主流媒体在产业互联网时代的服务模式，为中小企业发展提供切切实实的帮助。”孙海峰说。

峰会上，新华三集团副总裁、数字政府事业部总经理李子威作了题为《AIGC场景化落地的建议与实践》的主题演讲；海尔卡奥斯物联科技有限公司副总经理谢海琴作了题为《构建工业互联网新生态 释放数字经济新动能》的主题演讲；华大集团副总裁李斌作了题为《从GPT到GTP: 迎接大数据驱动的生物经济时代》的主题演讲；招商局蛇口工业区控股股份有限公司副总经理、中国新产业联盟联席秘书长聂黎明作了主题为《新时代 新产业 新融合》的主旨发言；人民中科首席科学家李兵作了题为《“白泽”跨模态大模型--在数字版权保护中的创新应用》的主题演讲。

“白泽”数字版权保护平台正式上线。人民网记者 于凯摄

峰会最后，“白泽”数字版权保护平台正式上线。据了解，平台旨在依托新一代人工智能技术实现对数字版权内容的高效理解、识别及分析，联合产业伙伴共建数字影音版权保护体系，未来将从三个方面推动新一代人工智能技术与数字版权产业的融合共生，探索数字影音版权保护的新路径、新场景、新未来。

人民网作为党媒党网，持续为版权的运营与保护、版权产业的健康可持续发展贡献力量。据悉，基于跨模态智能引擎的内容理解能力，“白泽”数字版权保护平台可实现对数字内容的高效理解、识别及分析，提升数字版权的运营效率和保护能力。

(责编：申佳平、高雷)

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