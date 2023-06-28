人民网北京6月28日电 （王绍绍）28日下午，人民网主办的2023中国新产业（北京）峰会在人民网一号演播厅举行，会上正式启动了“白泽”数字版权保护平台。

启动仪式现场。人民网记者 于凯摄

当前，海量的多模态数字内容形式更新快、涉及主体多而散，存在人工无力处理、机器难以理解等难题。新一代人工智能技术尤其是跨模态模型的应用，为数字版权的运营与保护带来全新解决方案。人民网作为党媒党网，持续为版权的运营与保护、版权产业的健康可持续发展贡献力量。基于跨模态智能引擎的内容理解能力，“白泽”数字版权保护平台可实现对数字内容的高效理解、识别及分析，提升数字版权的运营效率和保护能力。

人民中科研究院院长、首席科学家李兵发表主旨演讲。人民网记者 于凯摄

据了解，“白泽”版权保护平台启动后将从三个方面推动新一代人工智能技术与数字版权产业的融合共生，探索数字影音版权保护的新路径、新场景、新未来。

第一，建立数字影音版权数据中心，以数字版权运营与保护助力传统文化传承。发挥人工智能数据收集与分析优势，探索数字影音版权运营与保护新业态、新模式、新机制，为数字版权标准制定及实施提供支撑和依据，助力中华优秀传统文化走出去，提升国家文化软实力和中华文化影响力。

第二，打造数字影音版权监测平台，为数字版权运营与保护贡献新思路、开拓新格局。研发符合版权管理部门、司法部门、版权公司、版权所有人实际需求的“跨模态数字影音版权智能监测平台”，通过内容识别等技术手段对音视频内容进行比对，检测和防止未经授权内容的复制与传播，激活数字影音版权运营与保护能力。

第三，举办数字影音知识产权保护研讨会，推动建立和谐共生的数字影音生态。定期举办数字影音版权保护活动，选拔优秀知识产权保护实例并分享给产业伙伴，助力产业各方参与数字影音版权保护工作，享受数字文化建设红利。

数字经济时代，“白泽”数字版权保护平台启动，对于发展数字影音产业、共建互联网版权新生态具有深远意义。该平台将贡献大模型研发、压缩、安全及信创适配等技术经验，提供数据筛查及违法内容存证、版权追溯与盗版追诉、跨业态综合巡检核查等数字影音侵权解决方案，为产业伙伴聚合版权运营与保护的实践价值，构筑多方共赢的数字影音版权保护体系，用实际行动助力社会主义文化强国建设及数字经济发展。

在此次峰会上，人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁，中国版权保护中心副主任范继红，人民网战略委员会委员、人民中科董事长张丹，人民中科研究院院长、首席科学家李兵，中影数字电影发展（北京）有限公司副总经理马惟，华夏电影发行有限公司副总经理杜伟，北京广播电视台京视传媒副总经理赵跃东，博纳影业集团行政总裁蒋德富，万达影业总经理、新媒诚品CEO尹香今，和力辰光国际传媒有限公司行政总裁徐志新，北京无限自在文化传媒股份有限公司副总经理周维，国家音乐产业基地负责人、无限星空创始人兼CEO唐月明，阔景音乐集团总经理刘鑫，联合娱乐CEO王磊，北京大象有风文化有限公司CEO刘光涛，北京联合信任技术服务有限公司董事长张昌利，北京市炜衡律师事务所管理合伙人、高级合伙人应飞彪，北京乐人同心文化科技有限公司联合创始人乔静兮等，参与并见证了“白泽”版权保护平台启动。

(责编：申佳平、高雷)

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