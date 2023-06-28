人民网北京6月28日电 （王绍绍）28日下午，2023中国新产业（北京）峰会在人民网一号演播厅举行，本届峰会以“智能新时代、产业新未来”为主题，邀请多位头部企业与专精特新企业代表、专家学者齐聚一堂，共同探讨智能元年，科技与产业的融合共生，探讨赋能中小企业发展的新路径、新场景。

传播内容认知全国重点实验室首席科学家张勇东。人民网记者 于凯摄

传播内容认知全国重点实验室首席科学家张勇东在峰会上表示，要用主流价值观来引导新一代传播技术体系，用人工智能赋能新闻传播的采集、生产、分发、接收和反馈五个环节，以提高新闻传播的真实性、可控性、引导性、安全性和交互性。

张勇东认为，互联网改变了传播的媒介，AIGC（人工智能生成内容）技术成为第五次传播革命强大的推动力量，同时，也给舆论安全带来了不小的挑战。

张勇东介绍，在新闻采集环节，传统的采集来源广泛，导致可信性难以判断，智能采集就是要完成从原来的自动采集到智能采集获取事实的转变，智能生产就是要从人工主导生产变成人工引导生产。

“在新闻内容的分发环节，目前是以推荐为核心的模式，容易出现缺乏价值观引导、迎合用户喜好等情况，导致推荐内容单调重复，或是追求有争议的话题，从而放大对用户的负面影响。”张勇东建议，要创立智能分发新范式，在个体方面实现长时增量推荐。

“我们要建立智能生产新范式，确保全过程的可控，还要对内容进行有效的评估和监管，共建具备专家可解释性和指标可解释性的内容安全评估体系，以及对这种内容生产方进行统一的注册管理和明确的责任归属。”张勇东说。

(责编：申佳平、高雷)

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