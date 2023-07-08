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上半年全国铁路完成固定资产投资3049亿元 同比增长6.9%

2023年07月08日11:44 | 来源：人民网
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人民网北京7月8日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，上半年，国铁集团科学有序推进铁路建设，充分发挥铁路投资对全社会投资的有效带动作用，全国铁路完成固定资产投资3049亿元、同比增长6.9%，为扩内需、稳增长、保民生提供了有力支撑。

国铁集团相关部门负责人介绍，上半年，国铁集团紧紧围绕“十四五”规划纲要确定的铁路重大工程项目，以联网、补网、强链为重点，突出补短板、强弱项、重配套，加快构建现代化铁路基础设施体系，推动一批重点项目建设取得新进展。

该负责人介绍，上半年，国铁集团在全力完成建设投资和实物工作量上下功夫，紧盯重点在建项目，科学调配建设资源，优化施工组织安排，强化现场督导检查，同时加强与有关部门、企业的沟通协调，积极推进征地拆迁、市政配套建设和外部环境整治等工作。在重点站房建设方面，西安东站站房正式开工建设，广州白云站钢结构全面封顶；在新线建设方面，贵阳至南宁、福州至厦门、沪宁沿江高铁全线联调联试，天津至北京大兴国际机场铁路、南昌至景德镇至黄山高铁、龙岩至龙川高铁福建段全线铺轨贯通，包头至银川高铁、广州至湛江高铁、丽江至香格里拉铁路等一批重点在建项目控制性工程实现突破。

该负责人介绍，上半年，一批重点项目前期工作加速展开，沿江高铁合肥至武汉段、漳州至汕头、潍坊至宿迁高铁，黄桶至百色、平凉至庆阳、邵阳至永州、文山至蒙自铁路，新建郑州南站及相关工程等8个项目完成可行性研究批复。

下一步，国铁集团将继续坚持服务保障国家重大战略实施，积极有效发挥投资带动作用，为经济社会高质量发展注入活力，加快构建现代化铁路基础设施体系，为率先实现铁路现代化、勇当服务和支撑中国式现代化建设的“火车头”提供坚强有力保障。

(责编：王连香、吕骞)
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