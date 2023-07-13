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渤海亿吨级油田群垦利6-1全面投产

2023年07月13日11:06 | 来源：人民网
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人民网北京7月13日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，渤海亿吨级油田群——垦利6-1油田群12日实现全面投产，将进一步提升国家能源安全保障能力。

垦利6—1油田群作业现场。受访者供图

垦利6—1油田群作业现场。受访者供图

垦利6-1油田位于渤海南部海域，石油探明地质储量超过1亿吨，是我国渤海莱北低凸起浅层勘探发现的首个亿吨级岩性大型油田。油田群的开发主要包括4-1、5-1、5-2、6-1和10-1北等5个区块，由9座无人井口平台和1座中心处理平台组成。

“垦利6-1油田群属于浅水三角洲沉积，储量虽大但油层薄、分布广、丰度低，用传统方式开发经济性不高。我们依托周边油田，采用智能无人平台的方式进行开发，节省投资成本约20%。”中国海油天津分公司渤南作业公司副总经理冉从俊表示，截至目前，垦利6-1油田群日产原油突破8000吨，预计高峰时期每年可产原油超200万吨。

垦利6-1油田海上施工作业现场。受访者供图

垦利6-1油田海上施工作业现场。受访者供图

据冉从俊介绍，垦利6-1油田群井口平台采用智能化、无人化设计，177口井全部在无人平台使用远程控制。通过综合自动化监控预警系统让无人平台的所有设备实现远程监控，还能对采集的生产数据同步进行智能化分析、状态动态评估，对异常运行参数做到及时预警干预，确保了无人平台的安全可靠运行。同时，垦利6-1油田群的开发与渤中-垦利油田群岸电应用工程同期设计、同期建造、同期投产。相比自发电，平均每年减少天然气消耗8000万立方米，节能近12万吨标准煤。

垦利6-1油田海上施工现场。受访者供图

垦利6-1油田海上施工现场。受访者供图

“垦利6-1油田群是我国海上亿吨级油田开发中首次大规模采用智能联动集成应用，标志着我们掌握了非整装大型油田的开发技术体系，为推动同类型亿吨级油田的经济高效开发奠定了基础。”中国海油天津分公司副总经理孙鹏霄表示。

(责编：申佳平、高雷)
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