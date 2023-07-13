人民网北京7月13日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会统计分析，2023年6月，汽车出口延续高速增长，继2021年全年出口超200万辆、2022年全年出口超300万辆之后，今年上半年汽车出口214万辆、同比增长75.7%，对市场整体增长贡献显著。

图片来源：中汽协会数据微信公众号

2023年6月，汽车企业出口38.2万辆，环比下降1.7%，同比增长53.2%；2023年1至6月，汽车企业出口214万辆，同比增长75.7%。

2023年6月，乘用车出口31.2万辆，环比下降4.1%，同比增长57.7%；2023年1至6月，乘用车出口178万辆，同比增长88.4%。

2023年6月，商用车出口7万辆，环比增长10.7%，同比增长36%；2023年1至6月，商用车出口36.1万辆，同比增长31.9%。

2023年6月，新能源汽车出口7.8万辆，环比下降28.4%，同比增长1.7倍；2023年1至6月，新能源汽车出口53.4万辆，同比增长1.6倍。

2023年6月，在整车出口的前十位企业中，上汽出口量达8.7万辆，同比增长15.1%，占总出口量的22.7%；2023年1至6月，整车出口前十企业中，从增速上来看，比亚迪出口8.1万辆，同比增长10.6倍；奇瑞出口39.4万辆，同比增长1.7倍；长城出口12.4万辆，同比增长97.3%。

(责编：王连香、高雷)

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