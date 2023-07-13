人民网北京7月13日电 （记者王震）7月13日，国新办就2023年上半年进出口情况举行发布会。海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良介绍，上半年，面对世界经济复苏乏力，主要发达经济体政策收缩外溢效应显现，国际市场不稳定、不确定、难预料因素较多，我国经济运行整体回升向好，外贸进出口顶住了压力、稳住了规模、提升了质量，总体符合预期。具体有三个方面的积极变化：

一是外贸活力走强。上半年，我国有进出口实绩的外贸企业54万家，同比增加6.9％。其中，以中小微企业为主、充满活力的民营企业不断扩容，同比增加8.3％，外贸经营主体活跃度明显增强。同时，民营企业也是外贸稳增长的主力军，上半年进出口增速高于整体6.8个百分点，规模占进出口总值的比重提升至52.7％，拉动整体增长4.4个百分点。

二是外贸结构更优。从贸易方式看，产业链更长、附加值更高的一般贸易进出口增速快于整体，占进出口总值的比重提升1.2个百分点，达到65.5％，贸易自主发展能力稳步增强。从区域布局看，中西部地区、东北三省开放发展步伐加快，上半年进出口分别增长2.8％、4.5％，分别高出整体增速0.7个和2.4个百分点，合计占我国进出口总值的比重提升至21％，区域发展更趋平衡。

三是外贸动能汇聚。在外贸承压的态势下，我国大力开拓新兴市场、打造高水平开放平台、培育壮大优势产业，不断汇聚外贸新动能。上半年，我国对“一带一路”沿线国家进出口增速接近两位数，占进出口总值比重提升至34.3％；同期，对拉美和非洲等新兴市场分别增长7％和10.5％，国际市场更加多元。自由贸易试验区、海南自由贸易港进出口分别增长8.6％和26.4％，开放平台作用发挥明显。“新三样”产品，也就是电动载人汽车、锂电池、太阳能电池合计出口增长61.6％，拉动整体出口增长1.8个百分点，绿色产业动能充沛。

吕大良表示，关于下半年外贸，既有压力也有信心。当前，主要发达经济体通胀仍处于高位，地缘政治冲突持续，短期外需回暖动力不足，我国外贸稳增长仍面临较大压力。但同时也要看到，我国经济韧性强、潜力大、长期向好的基本面没有变，随着一系列政策措施持续发力，我们有信心、有基础、有条件实现进出口促稳提质的目标。

(责编：王震、高雷)

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