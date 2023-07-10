人民网北京7月10日电 （记者申佳平）今日，2023年全国节能宣传周正式开启。

据了解，为广泛开展节能降碳宣传教育，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式，积极营造节能降碳浓厚氛围，进一步推动形成勤俭节约、合理用能的社会风尚，国家发展改革委、生态环境部、教育部、科技部、工业和信息化部、住房城乡建设部等部门决定组织开展2023年全国节能宣传周和全国低碳日活动。7月10日至16日，是2023年全国节能宣传周，主题为“节能降碳，你我同行”。7月12日是全国低碳日，主题为“积极应对气候变化，推动绿色低碳发展”。

工业和信息化部节能与综合利用司表示，工业和信息化系统始终坚持节能优先，把节能提效作为最直接、最有效、最经济的降碳举措，推动工业和信息化领域节能降碳，一起“节”尽所能。（视频来源：工业和信息化部节能与综合利用司）

(责编：申佳平、高雷)

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