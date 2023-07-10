仲夏时节，万物葱茏，粤港澳大湾区建设热潮澎湃。这个包括香港、澳门及珠三角9市的湾区，总面积5.6万平方公里，人口8000多万，是我国开放程度高、经济活力强的区域之一。

陆丰8-1平台导管架成功滑移下水并精准就位。贾雪东摄

湾区发展，能源先行。截至目前，广州石化每年提供逾800万吨成品油、80多万吨化工产品，氢燃料电池供氢中心一期项目已累计向粤港澳大湾区供应燃料电池氢超1000吨；广东大鹏LNG接收站累计供气达1亿吨，在香港同期天然气消费量中占比约30%；西气东输二线香港支线已累计向香港供应天然气超130亿立方米；广东石化炼化一体化项目已向香港机场供应航空煤油15.92万吨，目前月度供油量已占香港机场月均消耗的33%；在珠江口盆地海域，42座海上油气生产设施星罗棋布，正昼夜不息地采出油气，输往粤港澳大湾区……

建设清洁、低碳、安全、高效的能源供给体系，优化粤港澳大湾区能源结构和布局，是国家对粤港澳大湾区能源建设提出的要求。除了传统的油气资源，新能源发挥着重要作用，推动粤港澳大湾区绿色低碳发展。

华电阳江青洲三海上风电项目已建成投产。受访者供图

今年6月11日，粤港澳大湾区首个百万千瓦级海上风电项目——中广核惠州港口100万千瓦海上风电项目二期首台风机完成吊装。该项目全容量投产后，每年可提供清洁电能约30亿千瓦时，相当于节省标煤约100万吨，减少二氧化碳排放量约235万吨；三峡阳江沙扒海上风电场每年可提供清洁电能约56亿千瓦时，减排二氧化碳约480万吨；中国石化建成光伏发电站超200座，年发电超600万千瓦时；华电阳江青洲三海上风电项目已投产，每年可提供清洁电能约15.5亿度电，节约标准煤47.8万吨，减少二氧化碳排放127万吨……

为将更多的清洁电能输送至粤港澳大湾区，南方电网加强粤港澳三地电力互联互通互补，18条500千伏及以上电压等级的西电东送大通道落点广东；6座抽水蓄能电站坐落粤港澳大湾区，总装机容量为968万千瓦，初步建成清洁能源消纳比重最高的世界级湾区电网，保障了粤港澳大湾区安全可靠用电。

在能源电力支撑下，先进制造业走势稳健，现代服务业蓬勃发展，生产要素便捷有序流动……近年来，粤港澳大湾区高质量发展不断取得的新成就。粤港澳统计部门此前公布的数据显示，2022年粤港澳大湾区经济总量超13万亿元，综合实力显著增强，朝着建成国际一流湾区和世界级城市群的既定目标加速前进。

深圳供电局工作人员在粤港澳大湾区送深通道工程开展高空走线验收。黄海鹏 摄

“在碳达峰碳中和目标下，我们要用更清洁的能源、更科学的能效、更优美的环境、更友好更智慧的管理，营造一个更加宜居的现代城市圈，这是当前的重要课题。”中国管理科学研究院节能技术研究所所长安兵认为，粤港澳大湾区城市群的打造，要从经济目标、节能降碳、绿色发展、数字经济等角度，呈现大湾区发展现状及实践探索，探索世界级湾区的绿色高效发展路径。

“从曾经的‘珠三角地区’到崛起中的粤港澳大湾区，名称变化的背后，不仅是区域范围的扩大，更是经济格局和能源供应体系的变革。要通过探索新能源、新材料、新经济，谋求转型发展。”广州石化党委书记田宏斌表示。

厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺认为，在“双碳”背景下，要强化多类能源互补协调，保障粤港澳大湾区能源安全；推进粤港澳地区能源网互联互通，提高粤港澳三地电力互济能力，加快推动广东对港澳原油、天然气输送网络建设，提升湾区整体用能安全保障；推进物联网、区块链等技术赋能智慧电网和能源互联网建设，构建以多层次、多功能电力市场体系，推动设立与大规模新能源上网相适应的价格形成机制与交易模式，健全容量成本和辅助服务成本向用户侧疏导路径。

“一方面，提升湾区能源供需结构清洁化水平，有助于缓解城镇化持续推进带来的资源能源约束，构建绿色低碳生产生活方式，推动湾区传统产业调整升级和新兴产业快速发展，打造高质量现代化示范湾区。另一方面，构建多能互补能源供应体系，提升电力系统灵活调节能力，巩固湾区经济回稳向好基础，为世界一流城市群建设提供能源支撑。”孙传旺表示。

(责编：申佳平、高雷)

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