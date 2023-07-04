焦磊

办理出生证、户口本，到政务大厅窗口只需十几分钟即可办结；入住酒店，用电子身份证就能办理手续；项目建设审批通过项目代办制，不用跨部门跑腿，即可实现“一窗办、一个环节办”……近年来，随着智慧城市与数字政府建设加快推进，我国城市治理水平、公共服务质量、社会经济发展实现了改革创新，企业经营及人民群众生活享受到了切实的便利。

从衣食住行到社会生产，从规划管理到公共服务，智慧城市建设是推动城市治理体系和治理能力现代化的必由之路，也是实现城市高质量发展、夯实数字经济发展基础的有力支撑。近年来，大庆市深入推进数字经济发展，从“一城一云”到“城市智能体”，打造了“数字大庆”新引擎，取得了一系列新的突破，为打造新型智慧城市做出了有益探索。

因油而生的大庆与国内其他资源型城市一样，早早开始谋求自身的转型路径。面对数字经济新趋势，大庆乘势而上，以数字赋能，为城市转型升级和创新发展注入新动能。

大庆市副市长田大文表示，近年来，大庆紧抓数字经济发展先机，按照“一年起步、三年见效、五年成势”的发展思路，完成了三个“一”的标志性工程。据介绍，第一个“一”是建立一张网，即政务服务中心，覆盖市县乡村四级，并在市区范围内实现IPV6+F5G全覆盖；第二个“一”是建立一朵云，与华为合作建立云计算中心，为大庆发展提速。目前大庆市经营主体的90%、政企用户超300家已经、成功上云；第三个“一”是建立城市大门——数据中心，让“数据跑”替代“群众跑”。

“数字经济给大庆各个产业赋能，受益的是大庆广大干部职工、广大人民群众，带来了实实在在的效益。”田大文说。

数字经济时代，数据要素已成为核心生产要素与推动经济发展的核心力量。有效运用数字技术，释放数据要素价值，有助于加快智慧城市、数字政府建设，推动数字经济进入更高水平发展。

国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广认为，数字化在给城市带来发展机遇的同时，也会带来新的挑战。他表示，利用好数字技术，可以推动数字产业化、产业数字化变革加速，蓬勃新业态、新模式发展，提高城市的城镇化水平和城市品牌美誉度。此外，数据无处不在，通过数据可以打通传统城市管理边界、政府行政边界、产业融合边界，用数据融合来赋能经济、社会和政府的改革创新，推进数字化发展的一体化、实效化。

“要更好发挥数据对经济发展放大叠加的作用，实现‘五位一体’的数字化全方位转型，来更好地促进国内国外的双循环。”单志广表示，在“数字中国”战略的引领下，智慧城市建设应该和数字政府形成一体化的发展，通过智慧城市实现产业的智能增长，让数字政府为数字经济和智慧城市培育更好的发展生态。

近年来，华为云深耕大庆数字经济沃土，借助云计算、大数据、人工智能等技术，持续为数字大庆建设提供解决方案。2022年，大庆携手华为开启了数字大庆项目，一同规划了数字城市的方案，并构建了东北首个地市级多级联动的应急指挥体系，助力实现“管好一座城”的目标。

“华为投身大庆基础设施建设，结合了大庆政务，促进了政务信息建设，系统的互联互通，数据整合的业务，强化了网络信息安全，为数字大庆建设提供了强基础、高质量的服务。”华为云中国区城市云总经理刘洋介绍。

刘洋表示，在未来，围绕数字大庆建设，华为将在人工智能、智慧供热及工业互联网方向上持续开展合作。在城市数字化转型中，为整个城市提供云服务，以支撑企业、教育、医疗、民生等社会各领域数字化转型，加速推动数字城市建设，助力实现数字中国建设。随着后续更多智慧应用的推进和实地部署，将带动更多企业入驻，赋能产业更多发展机遇，助力数字大庆展现出新活力。

(责编：乔业琼、吕骞)

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