人民网北京7月4日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，7月3日，2023中国汽车“品牌向上”专项行动之中国第2000万辆新能源汽车下线活动在广东省广州市举办。

当前，我国新能源汽车产业发展取得积极成效，建立了结构完整、有机协同的产业体系，培育了全球最大的消费市场，形成了新能源汽车与相关行业互融共生、合作共赢的良好发展局面，为推动全球汽车产业电动化转型贡献了中国力量。

工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌指出，工业和信息化部从2021年起组织汽车工业协会开展“品牌向上”专项行动，发布品牌行动宣言，举办多站“看见中国汽车”品牌巡礼活动，引导企业加强中国汽车，特别是新能源汽车质量品牌建设，获得了良好社会反响。

他同时表示，下一步，将支持中国企业与各国企业在新体系电池、自动驾驶等领域开展技术合作，以技术创新提升品牌生命力。引导企业树立产品全生命周期服务理念，强化数字化、网络化能力建设，以优质服务提升品牌亲和力。发挥好首席品牌官联席会机制作用，共同提升中国汽车品牌形象，以形象塑造提升品牌吸引力。

(责编：申佳平、吕骞)

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