人民网北京7月4日电 （记者王震）据国家税务总局网站消息，7月3日，国家税务总局、公安部、最高人民检察院、最高人民法院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局在北京召开全国七部门联合打击涉税违法犯罪工作推进会议。

会议指出，自2021年10月建立常态化联合打击虚开骗税工作机制以来，各部门聚焦“假企业”虚开发票、“假出口”骗取出口退税、“假申报”骗取税费优惠等违法犯罪行为开展联合打击，取得了明显成效。

截至今年5月底，累计检查涉嫌虚开骗税企业27万户，认定虚开发票1048.15万份，挽回出口退税损失117.8亿元，其中，今年1-5月累计检查涉嫌虚开骗税企业6.5万户,认定虚开发票184.62万份，挽回出口退税损失44.59亿元。同时，严查狠打骗取留抵退税违法犯罪，2022年共查实涉嫌骗取或违规取得留抵退税企业7813户，挽回各类税款损失合计155亿元，有力震慑了违法犯罪分子，有效维护了经济税收秩序。

(责编：王震、吕骞)

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