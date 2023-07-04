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上交所与蒙古证券交易所签署合作谅解备忘录

2023年07月04日14:00 | 来源：人民网
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人民网北京7月4日电 （记者王震）据上交所网站消息，6月28日，在蒙古国总理访华之际，上海证券交易所（以下简称上交所）总经理蔡建春与蒙古证券交易所（以下简称蒙交所）首席执行官杭盖·阿拉泰（Altai Khangai）代表两所签署了合作谅解备忘录，国务院总理李强、蒙古国总理奥云额尔登见证了签约仪式。

蒙古国是共建“一带一路”进程中的重要合作伙伴，也是最早支持“一带一路”倡议的国家之一。2008年1月，中国证监会与蒙古金融监督委员会签署了《证券监管合作谅解备忘录》。 蒙交所成立于1991年，是蒙古国唯一一家证券交易所，2022年蒙交所实现自上市。除挂牌股票、债券、基金等证券产品外，蒙交所还为出口煤炭提供电子交易服务。此次备忘录的签署将推动双方在信息交换、合作研究、人员交流、市场推介、产品开发等方面的交流合作，为中蒙资本市场合作支持服务“一带一路”建设打下良好基础。

截至目前，上交所已与56家境外机构签署了67份备忘录，并在备忘录框架下开展形式丰富的交流合作，探索务实服务双方资本市场的途径。下一步，上交所将继续在中国证监会的统筹部署下，不断扩大对外交流的范围，稳步推进与境外交易所的多元合作，助力资本市场高水平开放。

(责编：王震、吕骞)
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