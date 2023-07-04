人民网北京7月4日电 （黄盛）互联互通（内地与香港股票市场交易互联互通机制）下的ETF（交易型开放式基金）交易于2022年7月4日开始，距今已满一周年。据港交所统计数据显示，开通一年以来，两地的ETF产品日趋多样，类型丰富，ETF产品达103只，沪深股通ETF（即北向ETF）成交总额约493亿元，港股通ETF（即南向ETF）成交总额达3670亿港元。

据悉，去年6月，中国证监会、香港证监会发布的联合公告表示，两地监管机构在ETF纳入互联互通的准备工作上通力合作，并就ETF纳入互联互通涉及的跨境监管合作、投资者教育合作等安排达成共识，双方将继续做好ETF纳入互联互通投资者教育和投资知识传播工作，加强执法合作，打击各类跨境违法违规行为，及时妥善处理重大或突发事件，维护互联互通正常运行秩序，保护投资者合法权益。

业内人士对此表示，ETF互联互通机制是内地与香港资本市场深化交流合作的重要成果，不仅为投资者提供了更加多元的投资标的，而且有望给两地市场带来源源不断的增量资金。

“作为境内外投资者广泛认可的投资产品，ETF具有分散投资、公开透明和交易成本低、效率高等优点。”深交所总经理沙雁在ETF互联互通开通时表示，将ETF纳入互联互通标的，有利于丰富跨境投资品种，为境内外投资者提供更多投资便利和机会。深交所将与相关各方紧密协作，全力保障ETF纳入深港通标的平稳落地、有序运行，并不断深化各方在更多领域、更高层次、更大范围的共赢合作。

港交所行政总裁欧冠升也认为，ETF纳入互联互通标的，有助于港交所不断提升市场活力、多样性和吸引力，巩固香港作为亚洲ETF枢纽的地位。截至2022年5月底，在港交所上市的ETF超过130只，平均每日成交额超过110亿港元，管理资产规模达4300多亿港元。

前海开源首席经济学家杨德龙对此表示，ETF被纳入互联互通有利于打通内地市场和香港市场，为投资者投资提供便利，同时为两地市场吸引“源头活水”。他认为，沪深两市的ETF纳入互通互联的标的较多，大大方便了香港及海外投资者，这将会给A股市场带来比较大的增量资金。

另据人民网财经梳理，内地与香港在金融领域一直加强合作，相互促进，互联互通也在不断深化推进。

比如，2014年11月17日，上海证券交易所和香港交易所同时敲响开市锣，宣告“沪港通”正式启动；2015年7月1日，内地与香港基金互认正式“开闸”，香港成立的基金可以向国内销售，国内成立的基金也可以进入香港市场，首批内地香港互认基金包括3只北上基金和4只南下基金；2016年12月5日，在沪港通成功试点基础上，深港通也正式开通，为外资投资中国市场打开又一个通道，沪港通、深港通的联通，意味着境内外的投资者将同时能够参与三个过去完全独立发展的市场；2017年6月，中国人民银行出台《内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法》，允许境内外投资者通过香港与内地债券市场基础设施机构连接，买卖香港与内地债券市场交易流通债券的机制安排，即“债券通”业务，包括“北向通”及“南向通”；2021年2月5日，中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局、香港金管局、香港证监会、澳门金管局联合签署《关于在粤港澳大湾区开展“跨境理财通”业务试点的谅解备忘录》，布局粤港澳大湾区“跨境理财通”，首批业务于2021年10月19日正式落地。

业内人士介绍，首批纳入互联互通交易的ETF产品数量共87只。其中，沪深股通ETF共83只，港股通ETF共4只。一年以来，经过多次扩容的ETF产品数量突破百只，达103只。沪深股通ETF共97只，其中沪股通ETF60只，深股通ETF37只；港股通ETF共6只。（实习生王鼎伦对此文亦有贡献）

(责编：王震、吕骞)

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