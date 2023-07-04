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7月华北黄淮阶段性高温明显 中国气象局：防范高温的不利影响

2023年07月04日10:51 | 来源：人民网
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人民网北京7月4日电 （记者杨虞波罗）今日，中国气象局举行7月例行新闻发布会，对7月气候趋势进行预测并发布气象服务提示。

降水方面，中国气象局预计，未来十天（7月4至13日）主要降雨区位于黄淮、江汉、江淮、江南北部、四川盆地以及云南西部和南部、西藏东南部等地，累计降水量一般有50至90毫米，部分地区有100至150毫米，局地超过200毫米，主要过程出现在6至8日和10至13日；另外，内蒙古东部、东北地区多降雨天气，部分地区累计降水量有40至80毫米、局部100毫米左右，最强降雨时段为4至5日；上述大部分地区降水量较常年同期偏多2至7成。

预计7月，内蒙古东部部分地区、黑龙江大部、吉林、辽宁、江苏、上海、浙江北部、安徽、江西北部、湖北大部、湖南北部、重庆东南部、四川西部、贵州中东部、西藏东部、青海南部、新疆西南部等地将偏多2至5成。松花江、嫩江、辽河、淮河及长江中下游可能有较重汛情。全国其余大部地区降水接近常年同期到偏少，其中内蒙古中西部、河北西部、山西、陕西中北部、甘肃北部、宁夏、新疆东北部偏少2至5成。

气温方面，中国气象局预计，5至7日，华北东部、汾渭平原及河南北部、山东北部将有35至38℃的高温天气，部分地区日最高气温可达39至41℃。8至9日，华北南部、汾渭平原、河南北部等地还将有明显高温天气。此外，6至7日和11至13日，江南南部、华南地区也将有35至37℃的高温。

预计7月，全国大部地区气温接近常年同期到偏高，其中内蒙古中西部、辽宁西部、北京、天津、河北、山西、陕西中北部、甘肃北部、宁夏、福建南部、台湾、广东、广西大部、海南、四川西南部、贵州南部、云南、西藏东部等地将偏高1至2℃。华北黄淮阶段性高温明显。

热带气旋方面，预计7月，在西北太平洋和南海海域有2至4个热带气旋生成，接近常年同期到偏少；其中有1至2个登陆或明显影响我国华南或东南沿海。

中国气象局给出气象服务提示建议：

一是防范强降水、强对流及次生灾害。东北、华东中部和北部、华中、西南地区、西北地区西南部、新疆西南部阶段性强降水可能引发城市内涝、山洪、山体滑坡、泥石流等次生灾害，强对流天气灾害风险较高，松花江、嫩江、辽河、淮河及长江中下游可能有较重汛情。建议有关部门做好防汛、防雷、防雹工作，加强隐患点巡查排查，及时排除田间积水，工程建设、交通运输、电力供应、通讯保障等方面做好防范应对措施。

二是防范华北黄淮等地高温的不利影响。内蒙古中西部、华北、华东北部、华中北部、西南东部、新疆等地出现阶段性高温热浪风险较高，建议做好防暑降温、电力调度、户外施工安全保障等应对措施，特别要注意保护户外工作者、体弱者的身体健康，防范高温危害。7月起正值暑期，公众户外出游需求增多，建议关注儿童涉水安全教育，谨防溺水事件发生。

三是华南和东南沿海注意防范热带气旋的不利影响。

四是防范华北等地气象干旱。华北、西北地区中北部、新疆北部气象干旱发展可能性大，建议抓住有利天气开展人工增雨作业，做好塘坝、水库蓄水工作。

五是防范森林草原火险。内蒙古中西部、华北、新疆东部等地气温偏高、降水偏少，森林草原火险等级高，建议做好防御工作和应对措施准备。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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