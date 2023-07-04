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新调整的“三有”野生动物名录公布 保护范围大幅扩大

2023年07月04日10:15 | 来源：人民网
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人民网北京7月4日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，新调整的《有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录》日前经国家林业和草原局公布，并于公布之日起施行。

新调整的“三有”名录共收录陆生野生动物1924种，其中兽类91种、鸟类1028种、爬行动物450种、两栖动物253种、昆虫类96种、蛛形纲动物2种、寡毛纲动物4种。与2000年首次发布的原名录相比，在基本保留原有种类的同时，新增了700多种野生动物，实现野生动物保护范围的大幅扩大。

此外，调出了原名录中已列入《国家重点保护野生动物名录》的12种兽类、130种鸟类、28种爬行动物、11种两栖动物和8种8属昆虫，予以更严格保护。对原名录所列物种中，在我国没有自然分布的；已列入《国家畜禽遗传资源目录》且在我国已无野外种群的；在我国广泛分布，种群数量极高，无灭绝风险，甚至还可能造成危害的；已转按水生物种管理的等予以调出。

此次名录调整，在科学评估陆生野生动物物种生态、科学、社会价值基础上，充分考虑种群变化动态、面临威胁、社会关注等多方面因素，以坚持生态优先、维护科研需要、有利于社会发展为调整基本原则，对脊椎动物做到尽量应保尽保；对无脊椎动物，由于其种类繁多、数量庞大，对确有必要且符合调整基本原则的予以列入。

各级林草部门将按要求依法依规落实好“三有”名录调整后的各项实施工作，切实强化野外种群及其栖息地安全，严防乱捕滥猎野生动物及破坏栖息地行为。严格执法监管，严厉打击违法犯罪行为，坚决禁止滥食及非法交易野生动物活动。做好名录调整的过渡衔接，依法规范备案等相关活动，对已经合法从事相关物种人工繁育利用活动的单位或个人做好指导、帮助，维护其合法权益。

我国野生动物种类十分丰富，仅脊椎动物就达8197种，是世界上拥有野生动物种类最多的国家之一。为进一步提升保护效能，我国对野生动物实行分类分级保护管理。珍贵、濒危物种实行重点保护，国家和地方重点保护野生动物以外需要保护的陆生野生动物，通过制定《有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录》，加强保护和管理。

(责编：杨曦、吕骞)
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