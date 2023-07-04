人民网北京7月4日电 （记者王连香）据中汽协会数据微信公众号消息，2023年5月，汽车整车出口量环比小幅增长，同比保持迅猛增长。

2023年5月，我国汽车整车出口43.8万辆，环比增长3.2%，同比增长92.8%；整车出口金额环比增长8.8%，同比增长1.2倍。

2023年1至5月，汽车整车出口193.3万辆，同比增长79.8%；整车出口金额同比增长1.2倍。

2023年5月，在我国汽车主要出口车型中，纯电动机动车（10座及以上客车除外）、轿车、客车、载货车出口量分列前四位，与上月相比，纯电动机动车（10座及以上客车除外）和载货车出口量较快增长，轿车和客车出口量均呈小幅下降；与上年同期相比，上述四大类品种出口量均呈不同程度增长。上述四大类品种占汽车出口总量的90.2%。

2023年1至5月，在我国汽车主要出口车型中，与上年同期相比，纯电动机动车、客车、轿车和载货车四大类主要出口量保持不同程度增长,其中纯电动机动车增速更为显著。上述四大类品种占汽车出口总量的91.2%。

(责编：王连香、吕骞)

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