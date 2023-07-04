人民网深圳7月4日电 （记者申佳平）7月4日，中国-东盟新兴产业论坛在深圳举行。论坛上发布了《新兴产业合作倡议（深圳倡议）》（以下简称《倡议》）。

《倡议》提出，建设区域性创新生态系统，完善技术创新和标准合作机制，鼓励政府机构、企业、学术机构、商协会之间开展协作。重申维护产业链供应链安全畅通及其全球公共产品属性，携手构建更具平等性、包容性和建设性的产业链供应链伙伴关系，共谋新兴产业发展先机。

同时，探索在数字经济、新能源汽车、能源电子等新兴产业领域开展合作，包括发展数字平台和云计算服务、推进智慧城市建设、支持新能源汽车企业开展协同合作、加强能源电子应用、推动清洁能源转型、增强中小企业参与、建设新兴产业合作园区。

此外，《倡议》呼吁中国和东盟各国共同推动建立中国-东盟工业领域部长级对话交流机制，定期举办论坛，强化政策协调、分享发展经验、共同推动制造业和实体经济发展，落实联合国2030可持续发展议程，推动发展成果惠及各方，鼓励东盟各国产学研多元主体加入全球发展倡议新工业革命伙伴关系网络。发挥好中国-东盟数字部长会议机制，务实开展数字领域互利共赢合作。

据了解，本次论坛由工业和信息化部、广东省人民政府、深圳市人民政府共同主办，包含1场主论坛、3场平行分论坛，来自东盟各国工业和信息通信业的主管部门，驻华使领馆，中国和东盟新兴产业智库、商协会、领军企业及相关国际组织约300名代表参加。

(责编：申佳平、吕骞)

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