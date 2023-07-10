人民网北京7月10日电 （焦磊）当前，加快绿色低碳转型、实现绿色复苏发展已成为全球发展共识。如何构建绿色低碳的技术创新和制造产业体系，备受各界关注。7月6日，中国机电产品进出口商会在北京举办第二届碳中和国际合作论坛，旨在为助力制造型企业绿色低碳转型及可持续发展，促成中外优势资源及技术互鉴。

中国机电商会会长张钰晶在致辞中介绍了中国机电产品进出口商会在落实国家“双碳”战略、推动行业绿色低碳转型方面开展的工作。他表示，依托机电商会制造业全产业链的优势，委员会不断扩大会员基础、拓展渠道资源、开展了层次丰富的活动；铆定国际合作特色，搭建绿色发展国际交流平台，开展与美国、日本、韩国、英国、突尼斯、智利、阿根廷、巴西、哥伦比亚等多个国别的绿色发展交流活动，联合新加坡中华总商会等5国商协会签署“关于推动绿色发展的行动计划”；发挥商会专业优势和行业引领作用，服务绿色贸易体系建设；激活委员会资源优势，打造各类产业聚焦活动，主办“清洁能源多一小时”公益活动；聚焦会员需求，联合22家专业机构搭建一站式碳中和服务平台，并于近期推出了光伏产品碳足迹核算及认证系统以及国际绿证I-REC服务平台。

张钰晶表示，希望通过本次论坛可以更好地宣传当前全球碳中和的战略意义和最新政策，介绍能源转型、绿色金融在碳中和进程中的重要作用，提高企业应对全球气候变化的责任意识；通过委员会企业分享在绿色生产、绿色供应链、数字化转型、新能源场景应用、氢能技术、产品碳足迹认证等领域已有的优秀实践和解决方案，为行业绿色低碳转型提供思路，共谋发展。

中国通用技术（集团）控股有限公司王旭升表示，绿色发展将成为未来各领域竞争的基本门槛，绿色低碳发展是打造企业核心竞争力、加快建设世界一流企业的先决条件。在绿色低碳上率先突破，将成为企业参与市场竞争、实现可持续发展的关键核心要素。他认为，推动绿色低碳发展取得实效要把握好三个环节：完善顶层设计，全面部署源头降碳；加强技术创新，全面推进科技降碳；聚焦绿色产业，全面确保安全降碳。

气候工作基金会中国区主任、前联合国秘书长办公室气候变化与南南合作高级政策顾问张晓华在致辞中表示，气候变化是当今世界面临的最严峻的全球性挑战之一，全球气温较工业化前水平已上升1.2℃，减排行动刻不容缓。企业是应对气候变化最前沿、践行绿色低碳发展的主体，气候竞争力已逐渐成为企业核心竞争力的重要组成部分。企业可以通过制定碳达峰碳中和转型路线图，提升与国际接轨的气候治理能力，加大低碳科技研发，积极参与应对气候变化南南合作，从而塑造企业气候竞争力，实现企业和地球可持续繁荣。

诺贝尔可持续发展基金会董事会主席彼得·诺贝尔在致辞中对中国企业如何更好地融入全球绿色发展趋势提出建议。他表示，企业应在生产运营采用可持续工艺流程，投资清洁可再生能源促进低碳经济社会发展，优化资源利用及推动循环经济体系建设，积极参与环保技术和产品的研发，加强透明度、问责制和第三方认证，同时加强与国际合作伙伴和组织的合作与知识共享、参与全球倡议等以促进创新发展。

上海交通大学国家电投智慧能源创新学院副院长顾骏认为，在应对气候变化的过程当中，任何国家、企业和个人都不可能独善其身，需要共同行动、共同努力，在碳中和目标的引领下共同找到应对气候变化的核心方案。中国应借鉴和吸收各国先进的碳中和技术和管理经验，通过多边框架，开展多维度的绿色发展合作，共同打造生态文明体，积极引导碳中和技术的国际标准和规范，推广碳中和关键技术和模式，加快形成国内国际互补互助的“双循环”新发展格局。

此外，论坛期间，多位专家学者及企业代表聚焦国内外碳中和政策趋势、产业链创新合作、重点市场能源转型机遇、碳关税等热点议题，分享企业绿色生产、绿色供应链建设、数字化转型、企业碳资产布局、ESG合规管理、新能源及氢能市场机遇等实践成果及合作经验，为推动全球经济绿色低碳发展提出建议。

(责编：申佳平、高雷)

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