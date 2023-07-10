王震 实习生王小月

在“黑灯工厂”生产车间，工业机器人24小时不间歇生产；在餐厅，“机器人服务员”帮着点单传菜……进入人工智能时代，机器人正加速应用于更多生产、生活场景。

随着需求激增，中国已成为全球最大的机器人市场和增长最快的新兴市场。数据显示，2022年中国机器人全行业营业收入超过1700亿元，工业机器人产量达到44.3万套，服务机器人产量突破645.8万套，连续九年位居世界首位。

机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志，同时也为推动我国经济高质量发展注入强劲动能。近年来，中央陆续出台一系列政策规划，持续优化完善机器人产业发展的顶层设计，加快推动产业高质量发展。

2021年12月，工信部等十五部门印发《“十四五”机器人产业发展规划》，提出到 2025 年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地；制造业机器人密度实现翻番。2022年，工信部等四部门公示了77个机器人应用优秀场景，覆盖农业、建筑、医疗、矿山等领域。今年2月，工信部等十七部门联合印发《“机器人+”应用行动实施方案》，提出聚焦10大应用重点领域，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景。

在此背景下，我国机器人产业呈现出高速发展态势。企查查数据显示，我国现存机器人相关企业56.29万家，今年前5月，我国新增机器人相关企业7.07万家，同比增长35.3%。

记者梳理发现，今年以来已有多地出台政策规划，结合自身产业结构，谋划机器人产业发展“施工图”。从具体规划来看，提升关键核心技术与产品创新能力、丰富机器人应用场景、提升工业机器人使用密度成为各地产业发展重点。比如，北京提出加快打造产品创新和场景示范双驱动、生态优化和产业协同共联动的机器人产业发展“北京样板”，到2025年，全市机器人核心产业收入达到300亿元以上；上海将打造20家标杆性智能工厂、200家示范性智能工厂，到2025年，工业机器人使用密度力争达360台/万人；深圳聚焦关键核心技术与产品创新能力，开展通用型具身智能机器人的研发和应用，开展人形机器人规模化应用。

*仅统计企业名称、产品品牌、经营范围含机器人的企业。数据来源：企查查

从各地产业密度来看，东部仍是机器人产业发展的高地。数据显示，截至6月末，深圳、广州、苏州分别有机器人相关企业4.08万家、3.69万家、2.93万家，排名前三，此后依次为上海、成都、北京、东莞等城市。

业内分析，政策红利下，各地机器人产业正迎来升级换代、跨越发展的窗口期。从中央到地方出台的一系列支持政策，将缩短行业犹豫的时间，进一步推动行业更快走向成熟。

“对行业来讲，这些政策规划是一个很好的信号，可以吸引更多的人才、资金，从而进一步促进行业的成熟与发展，形成一个良性循环。”麦岩智能创始人、CEO 李宇浩告诉记者，目前，机器人应用行业，中国已经站在了世界的前列，我们的挑战主要在产品和市场的成熟度，随着行业体系逐渐完善，这些问题将被一一克服。

“机器人是全面融入国民经济的使能技术，是世界科技竞争的重要领域。”哈尔滨工业大学教授、机器人研究所所长赵杰表示，我国机器人产业实现高质量发展，应聚焦创新技术的持续供给能力，核心基础零部件等共性技术自主可控能力，重大技术装备的品质和应用的持续提升能力，质量基础设施的服务支撑能力。在未来很长一段时间内，我国会以庞大的需求市场推动产业快速发展，实现技术追平与赶超。

(责编：王震、吕骞)

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