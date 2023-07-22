暑运期间首都机场预计运送旅客1044万人次。首都机场供图

人民网北京7月22日电 （记者乔雪峰）2023年暑运从7月1日开始至8月31日结束。记者从首都机场获悉，暑运期间，首都机场预计起降航班约7万架次，运送旅客1044万人次。从7月1日至20日，首都机场共保障航班2.2万架次，日均1111架次，运送旅客326.6万人次，日均16.3万人次。

数据显示，暑运期间首都机场国内航线搜索指数较2019年高出43%，上海、成都、广州、三亚、昆明等国内城市成为热门出行选择，普吉、清迈、布达佩斯、约翰内斯堡、福冈等热门国际航线旅客量也涨幅明显。随着国航北京至札幌、慕尼黑以及海航北京至爱丁堡、都柏林、普吉等国际航线的陆续恢复，首都机场国际及地区航点将超过70个。

此外，为了做好暑期出行旅客的服务保障，首都机场根据航班出港情况，动态调整旅客流程关键节点的服务引导人员，并通过安排岗位志愿者、设立专用特殊旅客柜台及通道等方式助力旅客高效出行。

据首都机场相关负责人介绍，首都机场针对性地推出系列夏日出行保障措施，比如面向首次抵离的国内外旅客推出“首乘无忧”暖心服务，工作人员将根据旅客进出港需求，提供“首乘旅客出行提示卡”，为旅客标明进出港流程、相应值机柜台、登机口位置、安检禁限带物品等关键环节服务信息，并提供全程的识别引导，保障首乘旅客无忧出行。同时，推出夜间定制巴士服务，在2号航站楼1层9号门外或3号航站楼B1层出租车候车大厅的定制巴士柜台，通过实时拼单的形式，将服务终点延伸至小区门，丰富和完善了首都机场公共交通服务类型，努力满足航空旅客个性化出行需求。

在乘机过检方面，暑期出行旅客多随身携带一些应急类医药品，需要注意的是，糖尿病或者其他疾病患者如携带航空旅行途中必需的液态药品，经安全检查确认后，方可随身携带。花露水、驱蚊喷雾不能随身携带，但可办理托运。由于当前儿童旅客出行相对增多，根据相关规定，仿真枪禁止随身携带或托运；不属于仿真枪、不构成枪支认定标准的玩具枪，可作为托运行李运输，但不能随身携带。

(责编：乔业琼、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经