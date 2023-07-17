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上半年国民经济恢复向好 高质量发展稳步推进

2023年07月17日10:05 | 来源：人民网
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人民网北京7月17日电 （记者杨曦）国家统计局17日发布数据显示，初步核算，2023年上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，比一季度加快1.0个百分点。

分产业看，第一产业增加值30416亿元，同比增长3.7%；第二产业增加值230682亿元，增长4.3%；第三产业增加值331937亿元，增长6.4%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%。从环比看，二季度国内生产总值增长0.8%。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹国内国际两个大局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，上半年，市场需求逐步恢复，生产供给持续增加，就业物价总体稳定，居民收入平稳增长，经济运行整体回升向好。

农业生产形势稳定，畜牧业平稳增长

上半年，农业（种植业）增加值同比增长3.3%。夏粮生产再获丰收。全国夏粮总产量14613万吨，比上年减少127.4万吨，下降0.9%，产量居历史第二高位。上半年，猪牛羊禽肉产量4682万吨，同比增长3.6%，其中猪肉、牛肉、羊肉、禽肉产量分别增长3.2%、4.5%、5.1%、4.3%；牛奶产量增长7.5%，禽蛋产量增长2.9%。二季度末，生猪存栏43517万头，同比增长1.1%。上半年，生猪出栏37548万头，增长2.6%。

工业生产稳步恢复，装备制造业增长较快

上半年，全国规模以上工业增加值同比增长3.8%，比一季度加快0.8个百分点。分三大门类看，采矿业增加值同比增长1.7%，制造业增长4.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.1%。装备制造业增加值增长6.5%，比全部规模以上工业快2.7个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长4.4%；股份制企业增长4.4%，外商及港澳台商投资企业增长0.8%；私营企业增长1.9%。分产品看，太阳能电池、新能源汽车、工业控制计算机及系统产量分别增长54.5%、35.0%、34.1%。6月份，规模以上工业增加值同比增长4.4%，环比增长0.68%。6月份，制造业采购经理指数为49.0%，企业生产经营活动预期指数为53.4%。

服务业增长较快，接触型聚集型服务业明显改善

上半年，服务业增加值同比增长6.4%，比一季度加快1.0个百分点。其中，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，批发和零售业增加值分别增长15.5%、12.9%、10.1%、7.3%、6.6%。6月份，服务业生产指数同比增长6.8%。其中，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业生产指数分别增长20.0%、15.4%、9.3%。1-5月份，全国规模以上服务业企业营业收入同比增长8.5%。6月份，服务业商务活动指数为52.8%，业务活动预期指数为60.3%。其中，航空运输、邮政快递、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务、保险等行业商务活动指数均位于60.0%及以上高位景气区间。

市场销售增势较好，升级类商品销售加快

上半年，社会消费品零售总额227588亿元，同比增长8.2%，比一季度加快2.4个百分点。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额197532亿元，同比增长8.1%；乡村消费品零售额30056亿元，增长8.4%。按消费类型分，商品零售203259亿元，增长6.8%；餐饮收入24329亿元，增长21.4%。基本生活类商品销售稳定增长，限额以上单位服装鞋帽针纺织品类、粮油食品类商品零售额分别增长12.8%、4.8%。升级类商品销售较快增长，限额以上单位金银珠宝类、体育娱乐用品类、化妆品类商品零售额分别增长17.5%、10.5%、8.6%。全国网上零售额71621亿元，同比增长13.1%。其中，实物商品网上零售额60623亿元，增长10.8%，占社会消费品零售总额的比重为26.6%。6月份，社会消费品零售总额同比增长3.1%，环比增长0.23%。

固定资产投资持续增长，高技术产业投资较快增长

上半年，全国固定资产投资（不含农户）243113亿元，同比增长3.8%。分领域看，基础设施投资增长7.2%，制造业投资增长6.0%，房地产开发投资下降7.9%。全国商品房销售面积59515万平方米，下降5.3%；商品房销售额63092亿元，增长1.1%。分产业看，第一产业投资增长0.1%，第二产业投资增长8.9%，第三产业投资增长1.6%。民间投资下降0.2%。高技术产业投资增长12.5%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长11.8%、13.9%。高技术制造业中，医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业投资分别增长16.8%、14.2%；高技术服务业中，专业技术服务业、科技成果转化服务业投资分别增长51.6%、46.3%。6月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.39%。

货物进出口保持增长，贸易结构继续优化

上半年，货物进出口总额201016亿元，同比增长2.1%。其中，出口114588亿元，增长3.7%；进口86429亿元，下降0.1%。进出口相抵，贸易顺差28159亿元。一般贸易进出口增长4.0%，占进出口总额的比重为65.5%，比上年同期提高1.2个百分点。民营企业进出口增长8.9%，占进出口总额的比重为52.7%，比上年同期提高3.3个百分点。对“一带一路”沿线国家进出口增长9.8%。6月份，进出口总额34883亿元，同比下降6.0%。其中，出口19898亿元，下降8.3%；进口14985亿元，下降2.6%。

居民消费价格同比上涨，工业生产者价格同比下降

上半年，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.7%。分类别看，食品烟酒价格上涨2.1%，衣着价格上涨0.8%，居住价格下降0.2%，生活用品及服务价格上涨0.5%，交通通信价格下降2.3%，教育文化娱乐价格上涨1.7%，医疗保健价格上涨1.0%，其他用品及服务价格上涨2.9%。在食品烟酒价格中，鲜果价格上涨7.9%，猪肉价格上涨3.2%，粮食价格上涨1.6%，鲜菜价格下降2.7%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.7%。6月份，全国居民消费价格同比持平，环比下降0.2%。

上半年，全国工业生产者出厂价格同比下降3.1%。其中，6月份同比下降5.4%，环比下降0.8%。上半年，工业生产者购进价格同比下降3.0%。其中，6月份同比下降6.5%，环比下降1.1%。

就业形势总体稳定，城镇调查失业率下降

上半年，全国城镇调查失业率平均值为5.3%，比一季度下降0.2个百分点。6月份，全国城镇调查失业率为5.2%，与上月持平。本地户籍劳动力调查失业率为5.1%；外来户籍劳动力调查失业率为5.3%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.9%。16-24岁、25-59岁劳动力调查失业率分别为21.3%、4.1%。25-59岁劳动力中，初中及以下学历、高中学历、大专学历、本科及以上学历劳动力调查失业率分别为4.4%、4.4%、3.9%、3.2%。31个大城市城镇调查失业率为5.5%，与上月持平。全国企业就业人员周平均工作时间为48.7小时。二季度末，外出务工农村劳动力总量18705万人，同比增长3.2%。

居民收入平稳增长，农村居民收入增速快于城镇居民

上半年，全国居民人均可支配收入19672元，同比名义增长6.5%，比一季度加快1.4个百分点；扣除价格因素实际增长5.8%，加快2.0个百分点。按常住地分，城镇居民人均可支配收入26357元，同比名义增长5.4%，实际增长4.7%；农村居民人均可支配收入10551元，同比名义增长7.8%，实际增长7.2%。从收入来源看，全国居民人均工资性收入、经营净收入、财产净收入、转移净收入分别名义增长6.8%、7.0%、4.7%、6.1%。全国居民人均可支配收入中位数16393元，同比名义增长5.4%。

“总的来看，上半年，随着经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，国民经济回升向好，高质量发展稳步推进。”付凌晖指出，但也要看到，世界政治经济形势错综复杂，国内经济持续恢复发展的基础仍不稳固。下阶段，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，全面深化改革开放，加快建设现代化产业体系，着力畅通经济循环，在转方式、调结构、增动能上下更大功夫，努力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

(责编：杨曦、吕骞)
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