人民网北京7月20日电 （记者栗翘楚）近日，国家统计局发布上半年国民经济运行数据。初步核算，上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，比一季度加快1.0个百分点。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在国新办发布会上表示，今年上半年，随着经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，国民经济回升向好，高质量发展稳步推进。但也要看到，世界政治经济形势错综复杂，国内经济持续恢复发展的基础仍不稳固。坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，全面深化改革开放，加快建设现代化产业体系，着力畅通经济循环，在转方式、调结构、增动能上下更大功夫，努力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

国务院发展研究中心宏观经济研究部副部长冯俏彬接受人民网记者专访时表示，今年上半年，国民经济在回升向好的同时，我国经济结构优化的步伐不断加快，高质量发展稳步推进，具体表现在以下几个方面：

服务业占比提升。经济发展是循序而进的过程，表现在经济结构上，即第二产业超越第一产业、第三产业超越第二产业逐渐成为主要经济部门的过程。数据显示，我国在继续保持制造业大国地位的同时，各类服务业正快速发展。今年上半年，第三产业占到国民经济总产值的56%，拉动经济增长3.6个百分点，贡献率占比达到66.1%，远高于工业部门和农业部门。与此同时，服务业中生产性服务业和生活性服务业齐头并进，具有高技术含量、与实体经济发展密切相关的信息传输、软件和信息技术服务业快速增长，同比达12.9%；与经济活跃度高度相关的交通运输、租赁和商务服务业、批发和零售等，同比增长了6.9%、10.1%、6.6%。其中，住宿和餐饮业等接触型聚集型服务业明显回升，同比增长15.5%，展现出强劲活力。

消费成为经济增长的“主引擎”。当前，我国已进入主要依靠内需拉动经济的新阶段，今年以来，我国消费总体呈现较快恢复态势，已成为拉动经济增长的“主引擎”。今年上半年，我国社会消费品零售总额227588亿元，同比增长8.2%，居民最终消费支出拉动经济增长4.2个百分点，对经济增长的贡献率达到77.2%，已接近发达经济体平均水平。值得注意的是，各项指标显示，上半年服务性消费支出增长快于商品消费、农村居民的消费增速快于城镇居民，不仅反映出我国消费结构正在发生深刻的变化，还表明我国经济正由过去主要依靠投资拉动转向更加依靠内需和消费，经济增长的内生动力不断累积，需求结构正朝向优化升级的方向阔步前进。

产业结构不断升级。我国是制造业第一大国，但同时也存在“大而不强”、“大而不优”等问题。从上半年的情况看，我国工业部门疫后迅速恢复，保持强劲增长态势，产能利用率达到74.5%，规上工业增加值同比增长3.8%。与此同时，产业结构持续优化，智能化、高端化、绿色化特征快速累积。一是装备制造业增加值同比增长6.5%，占全部规上工业的比重达到32.3%，其中电气机械和汽车行业实现两位数增长。二是高技术制造业强势增长，半导体生产设备生产高速增长，智能车载设备制造、智能无人飞行器制造、其他智能消费设备制造分别增长36.3%、12.5%、20.0%。三是绿色发展成绩喜人，光伏电池、风力发电机组、水轮发电机组等产品产量同比分别增长54.5%、48.1%、32.3%，与绿色产业相关的材料，如太阳能工业用超白玻璃、多晶硅、单晶硅分别增长89.1%、86.4%、54.1%。四是新能源汽车“扬帆出海”，产量同比增长35.0%，与之相关的汽车用锂离子动力电池、充电桩等产品产量同比分别增长46.4%、53.1%，已成功抢占了全球新能源汽车的主要市场。

粮食能源保障坚实可靠。在百年未有之大变局加速演化、外部环境严峻复杂的背景下，统筹发展与安全、夯实粮食能源等经济社会稳定运行的基础显得尤为重要。上半年，在受多方面因素影响、能源消费总量同比增长了5.1%的情况下，我国原煤连续增产、油气稳定增长、电力保障有力，能源生产与消费基本协调有序。粮食方面，夏粮生产在收获时期尽管遭遇到“烂场雨”的不利影响，但仍然实现丰收，保证即使在极端情况下，也能将饭碗牢牢端在自己手中。

居民收入结构有所改善。上半年，全国居民人均可支配收入19672元，比上年同期实际增长5.8%，呈现工资收入和经营净收入增长较快、居民财产性收入有所增长、农村居民收入增速快于城镇居民等特点。

“也要看到，我国经济结构不断优化的同时，还存在着一些制约经济增长的突出问题与矛盾。下半年，要特别重视解决民间投资预期转弱、居民需求不足等问题，及时采取行动，回应社会关切，出台有针对性的政策，推动经济运行实现整体好转，实现经济质的有效提升和量的合理增长，如期完成全年经济目标任务。”冯俏彬说。

(责编：郝帅、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经