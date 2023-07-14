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“亲子游”“清凉游”火爆 暑期消费“热力”十足

人民网记者 杨虞波罗
2023年07月14日10:56 | 来源：人民网
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“最近朋友圈里，基本上都是同学家长晒旅游目的地和‘遛娃’。”上海市民于女士说，孩子今年刚“小升初”，自己要抓紧时间确定行程了。

这个暑期，人们出游热情高涨，多地迎来客流高峰。文娱消费新场景点亮暑期消费，进一步激发消费潜力释放。多家旅游平台数据显示，暑期以来，国内旅游消费订单较2019年同期有显著增长，海滨城市、主题乐园、博物馆等成为今夏旅游热门目的地。

孩子们在海滩游玩。人民网 牛良玉摄

孩子们在海滩游玩。人民网 牛良玉摄

和于女士相同，程女士也正准备带孩子出行，“我准备带孩子去三亚看海，这也是孩子第一次坐飞机。他激动坏了，一直问我什么时候出发。”程女士说。

“遛娃”需求成为消费增长新动力。携程数据显示，截至7月10日，2023暑期Top10热门亲子目的地为北京、上海、成都、广州、西安、杭州、重庆、深圳、南京、青岛。

去哪儿数据显示，从旅客结构看，18岁以下、34-43岁这两个群体占比最高，两者相加超过五成，其中儿童占比达到10%。

重庆欢乐谷主题乐园水上游乐项目深受游客追捧。受访者供图

重庆欢乐谷主题乐园水上游乐项目深受游客追捧。受访者供图

炎炎夏日去哪“遛娃”？“玩水”无疑是暑期最热门的玩法之一。美团数据显示，以威海为例，暑期旅游消费订单较2019年增长超过500%。此外，在旺盛的避暑需求下，兼具“玩水”“室内”两项要素的“室内水乐园”有望成为今夏爆款，近一个月，大众点评上相关攻略笔记较去年同期增长800%。

此外，热门避暑游目的地“热度”不减。途牛数据显示，7月以来，内蒙古、青海、陕西、贵州、山西、甘肃等地出游人次较去年同期增长显著。以“爽爽贵阳”为例，坐拥宜人的气候、丰富的美食和多元化的玩法，成为很多人夏日避暑的目的地。

能够增长见闻的“研学游”也成为很多家长暑期出行的选择，马蜂窝数据显示，以博物馆为代表的知识文化类场所迎来大批亲子客群，“三星堆研学”热度涨幅高达240%。

除了学习知识，亲近自然也是家长们的热门选择。去贵州探秘神奇的村寨，去长白山做一回森林生态小卫士，去成都给大熊猫当铲屎官……这些能够让家长和孩子都沉浸其中，参与感十足的亲子研学新玩法，收获最多亲子家庭的青睐。

乌村夏令营莲池竞渡。受访者供图

乌村夏令营莲池竞渡。受访者供图

“由于经济开放，今年暑假游比往年更加火爆，也带火亲子游。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林表示，家长关心安全、吃住条件，更关心亲子游是否能寓教于乐，此外，旅游平台应给予相应完善的旅游产品供给。（人民网海南频道、重庆频道对本文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、高雷)
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