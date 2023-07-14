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折叠屏赛道走俏 国产手机加速进入“毫米时代”

2023年07月14日14:53 | 来源：人民网
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人民网北京7月14日电 （记者任妍）当前，折叠屏手机正成为市场新的焦点。据艾瑞咨询发布的《2023年中国折叠屏手机市场洞察报告》（以下简称《报告》）显示，随着屏幕、铰链等技术方案日益成熟，折叠屏将不断实现机身减薄减重，向轻薄化趋势发展，同时，软件生态的完善将成为优化用户体验的关键方向。

得益于技术的进步，各大厂商在折叠屏硬件上的轻量化复合碳纤维材料应用日趋成熟，并通过日益精简化的铰链设计。近日，荣耀举办折叠屏手机Magic V2暨全场景新品发布会。荣耀Magic V2系列首次将折叠屏的厚度拉入“毫米”时代，闭合态厚度 9.9mm，首次让机身厚度突破1cm大关。

据介绍，荣耀Magic V2将各零部件进行轻薄定制化，打造超薄的折叠铰链、折叠屏幕、VC散热系统以及Type-C接口模块和指纹识别等，实现各项单独系统和功能模块的设计突破。同时，通过系统化的架构设计能力，Magic V2重量也最终达到231g，低于部分直板手机的重量。

业内分析认为，折叠屏手机作为可折叠柔性屏首次普及应用的载体，其横向展开状态下的大屏画面给予用户强烈的视觉冲击，因此更舒适的大屏观感是横折用户关注折叠屏手机的首要原因。

《报告》显示，在硬件设备上，41.8%的横向折叠屏用户在购机时最重视屏幕硬件，期待高分辨率、高清晰度的屏幕与大屏展开状态所带来的沉浸式观感，以及可靠的屏幕体验；其次优先关注产品质量和产品重量/外观，即是否耐摔防水、轻薄好握持等问题；在软件功能上，分屏功能最受横折用户关注，其次是悬停功能和智能设备互联。

据悉，屏幕层面，荣耀Magic V2内、外双屏均采用120Hz的LTPO自适应刷新率，在亮度、动态范围、色彩深度、色域等方面均达到旗舰级别。内外屏均支持3840Hz高频PWM调光，首次将零风险调光护眼屏带到折叠屏手机上。“动态光护眼技术”则能够解决观看屏幕与健康护眼难以共存的痛点难题。

续航层面，追求机身轻薄的同时，荣耀Magic V2全系搭载了能量密度更进一步的荣耀青海湖电池，在保持机身轻薄的同时，搭载了平均厚度仅为2.72mm的电池，实现了高达5000mAh的大容量，解决了消费者对于折叠手机续航的痛点。

据了解，折叠屏手机作为新形态产品，正处于从0到1的发展阶段，期间产品的迭代升级主要由供给侧主导，以硬件设备的创新为核心，不断向市场推出性能、配置等更优的产品。

荣耀终端有限公司CEO赵明在发布会上表示，“荣耀为折叠屏品类提供了全新设计思路，打破了直板机和折叠屏的边界。荣耀Magic V2走出了进化的一步，引领折叠屏手机进入毫米时代。”

(责编：杨曦、高雷)
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