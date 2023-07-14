人民网记者 许维娜

年中交付季，又到了不少购房者收房、验房的时候。绿意盎然的小区环境、清新明亮的大堂装饰、宽敞整洁的地下车库……来自湖南的刘女士在收房过程中频频点头，满意之情溢于言表。“在正式收房之前，对于新房子是又期待又担忧。”刘女士告诉记者，打开新房大门的那一刻，心彻底安定了下来。

房屋交付直接关联着“民生”，“保交楼”可以恢复房地产市场消费者的信心，也保障了房地产业的平稳发展。

为了引导金融机构继续对房地产企业存量融资展期，加大保交楼金融支持，近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局联合发布《关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》决定将去年11月出台的《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》中有适用期限的政策将适用期限统一延长至2024年12月31日。

“本次延期政策的目的在于保持房地产融资合理适度及保交楼。”中指研究院企业研究总监刘水分析称，延长支持房企开发贷款、信托贷款等存量融资展期，延长专项借款支持项目相关人员尽职免责期限，均延长一年半的时间到2024年底，表明监管部门认为房企经营及融资正常化还需要一年半的时间，市场调整及房企风险超出了预期。

2023年上半年，房地产市场整体表现先升后降。一季度热点城市出现“小阳春”，房地产销售略有升温，但随着购房者置业热情褪去，二季度以来，房地产市场形势低迷，开年复苏势头未能延续。

记者采访业内人士获悉，监管部门根据市场形势及状况，灵活调整政策使用期限，将有助于为房企提供更加适宜的融资环境，更好的支持保交楼和稳定房地产市场。

市场形势持续低迷，房企信用风险仍在深化，“保交楼”是稳民生、稳市场、恢复购房者信心的关键。据亿翰智库统计，TOP50房企2023年上半年总交付套数估算值为202.58万套。其中，碧桂园集团交付房屋27.8万套，累计交付面积3438万平方米，占据TOP50房企上半年总交付量的13.7%。

湖南郴州嘉禾碧桂园交付现场。来源：受访者供图

交付力既是房企社会责任的担当，也是房地产商产品力、服务力的直观体现。在完成按时交付的同时，高质量的交付也是房企和业主们共同关心的议题。

以房地产企业碧桂园为例，为了提升工程质量，实现品质交付，碧桂园集团建立了全周期质量检查体系，通过工程巡检，交付评估，飞检、综合巡检制度，力求做好过程监督。2023年上半年，累计工程巡检645个批次，区域总走访工地达1364次。

记者还了解到，在项目正式交付前，碧桂园集团聘请第三方对所有交付批次开展交付评估工作，设置了800余个检查项，交付评估成绩不达标的不允许交付。2023年上半年，累计交付评估592个批次，交付评估一次性通过率达到92%。

“保交楼”自提出以来，就成为房企的重点工作任务。刘水认为，后续政策将有三个发力方向。一是前期政策加快落实；二是继续加大“保交楼”资金支持，包括加大对企业资金的支持力度，企业资金面逐渐改善才能对“保交楼”形成更好支撑；三是进一步扩大现房销售试点范围，进一步完善预售相关政策。此外，地方政府亦可通过定向回购的方式支持“保交楼”，如回购商品房作为保租房等，推动项目快复工、早交付。（实习生陈梓瑶对本文亦有贡献）

(责编：杨曦、高雷)

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