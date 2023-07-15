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主产区收获有序推进 全国早稻已收获近三成

2023年07月15日09:06 | 来源：人民网
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人民网北京7月15日电 （记者李栋）据农业农村部农情调度，截至目前，全国早稻已收获28.7%，进度同比快0.7个百分点，主产区收获进度有序推进。

入伏时节，在湖南省常德市石门县的稻田里，农机手正驾驶着联合收割机在稻浪里驰骋，伴随着“轰隆隆”的机器声，饱满的稻穗被吸入“肚中”，打碎的秸秆则从机器尾部涌出，收获着金黄色的早稻，拉开了当地机收早稻的序幕。

“今年合作社早稻生产受益于天时、地利、人和，种植面积达到3611亩，高产田块亩产571公斤，大面积田块亩产540公斤，实现了早稻种植面积、早稻单产、总产量三个历史新高。”提起今年的产量，当地种粮大户董明新很激动。

今年的早稻丰收得益于当地一系列支农惠农的有力措施。“春耕时节通过为种植户配送肥料1338吨支持粮食生产，落实早稻集中育秧3万亩，组织农技干部到各乡镇开展‘访大户、问需求、解难题、稳早稻’粮食生产服务活动等措施，全力落实了早稻生产面积，保障了粮食生产。”石门县农业农村局相关负责人介绍。

数据显示，2023年该县早稻面积4.62万亩，与去年相比面积略增；单产505.9公斤，增产28.7公斤，增幅达6%。

“今年，预计南方稻区将有28万台联合收割机投入作业，机具保障总体充足。”农业农村部相关负责人表示，为做好高温等极端天气应急作业准备，有关省份已组织常态化农机应急作业服务队3300多支，提前联系烘干主体5000多家，确保早稻抢收高效有序推进。

6月中下旬以来，多地出现持续高温天气，造成土壤失墒加快，部分地区旱象露头，农业农村部部署高温防御工作。“要从加强监测预警、科学防灾减灾、强化指导服务多方面入手，提出有针对性的抗灾措施，大力推进统防统治和联防联控，遏制病虫暴发危害，不断夯实全年粮食丰收基础。”相关负责人说。

 

(责编：陈键、高雷)
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