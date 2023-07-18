新华社北京7月17日电全国政协17日在京召开2023年上半年宏观经济形势分析座谈会，中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁出席并讲话。他表示，要从新时代我国经济发展历史性成就和当前我国经济运行持续回升向好态势中，从以习近平同志为核心的中共中央驾驭复杂局面、从容应对各种风险挑战的卓越政治智慧和高超领导艺术中，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把思想和行动统一到中共中央对经济形势的分析判断和对经济工作的决策部署上来，以更加坚定的信心决心推动经济持续健康发展。

王沪宁表示，习近平经济思想和习近平总书记关于做好当前经济工作的重要论述，是指导做好新时代经济工作的根本遵循，要认真学习领会、抓好贯彻落实，全面、辩证、长远地看待我国经济形势，高质量完成全年经济发展目标任务。人民政协要坚持围绕中心、服务大局，牢牢把握推动高质量发展的着力点，为推动我国经济发展行稳致远献计出力。

全国政协委员和专家宁吉喆、林毅夫、易纲、陈四清、白重恩、杨成长、王昌林、徐南平、温枢刚、杨伟民等发言。大家认为，当前我国经济运行整体回升向好，市场需求稳步恢复，生产供给持续增加。要保持战略定力，着力稳增长、保民生、防风险，全面优化营商环境，扩大居民消费，提振发展信心，以高水平科技自立自强驱动高质量发展，推动我国经济运行持续好转。

中共中央政治局委员、全国政协副主席石泰峰主持会议。全国政协副主席胡春华、沈跃跃、王勇、高云龙、穆虹、王东峰、秦博勇出席会议。国家统计局、全国工商联负责同志介绍有关情况，国务院有关部门和单位负责同志到会听取意见建议、同委员互动交流。

(责编：王震、陈键)

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