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工业企业合规管理新标准助力行业高质量发展

2023年07月17日17:19 | 来源：人民网
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人民网北京7月17日电 （栗翘楚、韩鑫）近日，中国工业经济联合会发布了《工业企业合规管理准则》和《企业知识产权信用评价标准》，为引领企业创新、规范行业发展提供有力制度保障。

作为我国实施制造强国战略的重要组成部分，工业企业的合规管理具有重要意义。数据显示，去年，我国共有65家制造业企业入围了世界500强企业榜单，“专精特新”中小企业达到7万多家。编制具有前瞻性、指导性的团体标准，将为工业企业在重大决策和日常管理方面提供遵循原则、评估依据。《工业企业合规管理准则》团体标准的编制在一定程度上填补了工业企业合规管理领域的空白。

近年来，知识经济蓬勃发展，知识产权领域主要活动正由传统的静态产权公示转变为动态的知识产权交易、许可。企业作为最具活力的市场主体，通过对企业知识产权领域的信用进行公正审查和评估，能有效激发企业创新能力，打击部分企业的侵权行为。

专家表示，制定并推行企业知识产权信用评价标准是切实加强知识产权工作的有力抓手。《企业知识产权信用评价标准》在定义上，对相关概念加以明确，有效消除了知识产权信用内涵的模糊性；在评价程序与评价要素上，提供了标准文件及各类要素指标以供评估人员做出科学性、规范性的判断，从而规范相关市场交易秩序，完善科技创新体制机制。

(责编：申佳平、高雷)
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