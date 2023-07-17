人民网北京7月17日电 （焦磊）7月16日，国家重点水利工程——引汉济渭工程正式向西安通水，汉江清流穿越秦岭润泽关中地区的美好愿望成为现实。其中，秦岭输水隧洞是整个引汉济渭工程的关键控制性工程。

据了解，本次通水从引汉济渭年供水能力5亿立方米的三河口水库取水，经过秦岭输水隧洞，自流12个小时进入黄池沟配水枢纽。通过黑河供水连通洞进入黑河金盆水库西安供水管线，实现引汉济渭工程向西安正式供水，标志着引汉济渭工程取得重大关键性进展。

引汉济渭工程是“十三五”期间国务院确定的172项节水供水重大水利工程之一，由调水工程和输配水工程组成，总投资约516亿元。工程地跨长江、黄河两大流域，从陕南汉中市洋县、佛坪县的汉江流域调水至关中渭河流域，可解决西安、咸阳、渭南、杨凌等4个重点城市，西咸新区5个新城，渭河两岸长安区、临潼区、兴平市、富平县等11个区县以及渭北工业园区生活与工业用水需求，受水区域总面积1.4万平方公里，受益人口1411万。

秦岭输水隧洞中TBM进行组装。受访者供图。

据了解，秦岭输水隧洞是整个引汉济渭工程的主体工程，其总长81.8公里，是人类历史上第一次从底部洞穿秦岭。隧洞最大埋深达到2050米，在同类型工程中为世界最深。秦岭输水隧洞穿越地区地质条件复杂，各类地质灾害综合叠加发生。由中铁隧道局承建的引汉济渭秦岭隧洞岭南TBM段，采用敞开式TBM硬岩掘进机进行施工，开挖直径8.02米。该段主洞长10公里，具有“三高两强一长”的特点，即高围岩强度、高石英含量、高温湿、强岩爆、强涌水、长距离独头施工，是整个工程施工难度最大、岩爆最频繁、围岩强度最高的施工地段。

秦岭输水隧洞内景。受访者供图

在整段施工过程中，中铁隧道局建设者先后攻克了岩爆、高温、突涌水和超长距离通风等世界级隧洞施工难题，取得了TBM施工突涌水处理科研成果和TBM快速通过岩爆地段施工工法，同时在极硬岩掘进、长距离独头施工方面不断探索创新，为我国在强岩爆、极硬岩隧洞施工领域积累了宝贵的技术和管理经验。

据悉，此次引汉济渭工程的先期通水，构建了陕西水资源优化配置的网络格局，有利于解决陕西水资源的时空分布不均问题，显著增强了水资源的调控能力和供给能力，对于推动黄河流域生态环境改善和高质量发展具有重大支撑保障作用。（实习生杨家珏对此文亦有贡献）

(责编：申佳平、高雷)

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