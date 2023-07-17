人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

淡马锡：继续深耕中国战略 把握结构性趋势投资新机遇

2023年07月17日17:02 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月17日电 （焦磊）当前，继续扩大高水平对外开放，保持对外商投资的强大吸引力，是我国推动构建新发展格局、实现高质量发展的重要举措。日前，淡马锡全球科技与消费投资联席总裁、全球企业发展联席总裁、中国区主席吴亦兵表示，中国是全球化坚定的拥护者，淡马锡将深耕中国战略，继续把握结构性趋势进行长期投资。

据介绍，淡马锡投资策略所关注的四大结构性趋势为数字化进程、未来新消费、更长的寿命和可持续的生活。具体而言，四大趋势呈现为跨行业数字化进程不断加速、扩展；对更高质量产品和服务的更高要求，促使整体消费方式改变；更长的寿命趋势，推动生命科学和医疗健康相关行业发展；碳中和、可持续发展等趋势。

“四大结构性趋势不仅是我们在全球的策略，也是我们在中国成长的机会。过去十年，我们中国市场的投资回报跑赢全球，这也是淡马锡将深耕中国战略的原因。”吴亦兵说。数据显示，在截至2023年3月31日的财年里，淡马锡在全球的投资组合净值为3820亿新元，在华投资组合占全球总资产的22%。

据了解，淡马锡在年度报告中提到公司2030战略，明确六大重点关切：一是持续通胀、宏观政策紧缩、经济增长速度放缓；二是后疫情世界的地缘政治事件；三是外商投资机制；四是可持续发展和气候变化；五是网络风险；六是工业4.0和劳动力4.0。

在当前全球经济形势复杂多变的大背景下，吴亦兵认为，全球通胀高企，回到合理区间还需要较长时间，短期内通胀仍将保持较高水平。此外，地缘政治风险、去全球化、地方保护主义等因素叠加，将使经济环境更具挑战性。

当前，数字化成为催生各行业变革的重要动力。吴亦兵认为，数字化与产业链结合，让中国实体经济尤其是制造业具备了全球独一无二的竞争力。中国产业链存在许多微观创新和领先性，形成了整体系统的竞争力，而这很大程度得益于数字化的改造。

“我们看到整体创新已经渗透到了中国各行各业。中国已经从原来依靠劳动力优势打造的产业链，变成了技术领先，尤其是工程技术领先的产业链。从表现上来看，中国在多个行业已经找到弯道超车的爆发点。总体体现了中国产业链的效率和工程能力的独一无二性。”吴亦兵表示，短期的扰动不会改变长期全球化的趋势和中国的科技发展前景。（实习生杨家珏对此文亦有贡献）

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
引汉济渭工程先期通水 长江与黄河实现“牵手”
　　人民网北京7月17日电 （焦磊）7月16日，国家重点水利工程——引汉济渭工程正式向西安通水，汉江清流穿越秦岭润泽关中地区的美好愿望成为现实。其中，秦岭输水隧洞是整个引汉济渭工程的关键控制性工程。…
淡马锡：继续深耕中国战略 把握结构性趋势投资新机遇
　　人民网北京7月17日电 （焦磊）当前，继续扩大高水平对外开放，保持对外商投资的强大吸引力，是我国推动构建新发展格局、实现高质量发展的重要举措。日前，淡马锡全球科技与消费投资联席总裁、全球企业发展联席总裁、中国区主席吴亦兵表示，中国是全球化坚定的拥护者，淡马锡将深耕中国战略，继续把握结构性趋势进行长期投资。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部