人民网北京7月17日电 （焦磊）当前，继续扩大高水平对外开放，保持对外商投资的强大吸引力，是我国推动构建新发展格局、实现高质量发展的重要举措。日前，淡马锡全球科技与消费投资联席总裁、全球企业发展联席总裁、中国区主席吴亦兵表示，中国是全球化坚定的拥护者，淡马锡将深耕中国战略，继续把握结构性趋势进行长期投资。

据介绍，淡马锡投资策略所关注的四大结构性趋势为数字化进程、未来新消费、更长的寿命和可持续的生活。具体而言，四大趋势呈现为跨行业数字化进程不断加速、扩展；对更高质量产品和服务的更高要求，促使整体消费方式改变；更长的寿命趋势，推动生命科学和医疗健康相关行业发展；碳中和、可持续发展等趋势。

“四大结构性趋势不仅是我们在全球的策略，也是我们在中国成长的机会。过去十年，我们中国市场的投资回报跑赢全球，这也是淡马锡将深耕中国战略的原因。”吴亦兵说。数据显示，在截至2023年3月31日的财年里，淡马锡在全球的投资组合净值为3820亿新元，在华投资组合占全球总资产的22%。

据了解，淡马锡在年度报告中提到公司2030战略，明确六大重点关切：一是持续通胀、宏观政策紧缩、经济增长速度放缓；二是后疫情世界的地缘政治事件；三是外商投资机制；四是可持续发展和气候变化；五是网络风险；六是工业4.0和劳动力4.0。

在当前全球经济形势复杂多变的大背景下，吴亦兵认为，全球通胀高企，回到合理区间还需要较长时间，短期内通胀仍将保持较高水平。此外，地缘政治风险、去全球化、地方保护主义等因素叠加，将使经济环境更具挑战性。

当前，数字化成为催生各行业变革的重要动力。吴亦兵认为，数字化与产业链结合，让中国实体经济尤其是制造业具备了全球独一无二的竞争力。中国产业链存在许多微观创新和领先性，形成了整体系统的竞争力，而这很大程度得益于数字化的改造。

“我们看到整体创新已经渗透到了中国各行各业。中国已经从原来依靠劳动力优势打造的产业链，变成了技术领先，尤其是工程技术领先的产业链。从表现上来看，中国在多个行业已经找到弯道超车的爆发点。总体体现了中国产业链的效率和工程能力的独一无二性。”吴亦兵表示，短期的扰动不会改变长期全球化的趋势和中国的科技发展前景。（实习生杨家珏对此文亦有贡献）

(责编：申佳平、高雷)

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