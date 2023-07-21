人民网北京7月21日电 （记者夏晓伦、许维娜）“民营经济‘31条’出台恰逢其时”“这将更好地解决民营企业发展中的问题和瓶颈”“有助于为民营企业纾困、提振民营经济预期”“给处于低谷期的民营经济送来甘霖，让我们对未来充满信心”……

多位专家和业界人士向人民网记者表示，《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》（以下简称《意见》）出台十分及时，规格高、内容全、政策实，让众多民营企业吃下了“定心丸”。同时，受访人士一致认为，各项政策落地落细落实是关键，要切实把握好《意见》精神，做好延展执行。

强信心稳预期

民营经济“31条”出台恰逢其时

在清华大学五道口金融学院副院长田轩看来，近年来，为了熨平疫情带来的疤痕效应，国家对中小企业出台各项支持政策支持力度已经空前，包括减费降税、降低融资成本、提高资金易得性等。但从客观上看，市场的预期和信心仍有待进行筑底修复，宏观政策导向与市场预期和信心之间，还是出现了一定偏差。

“对此，此次出台的《意见》中，将加大对民营经济战略支持力度放在重要位置，彰显出国家对于安定民企信心的高度重视和坚定决心。”田轩说。

中国政法大学教授、博士生导师李爱君认为，目前民营企业在发展过程中存在融资难、获得人才难、促进民营企业发展的制度供给不足等问题，尤其一些优质民企还面临着市场竞争中财产被侵占等现象，《意见》出台将更好地解决民营企业发展中的问题和瓶颈。

“近年来，由于我国遭遇内外多重超预期因素影响，不少民营企业面临一些问题和困难，同时也暴露出民营企业发展的一些短板弱项。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，在当前我国经济复苏爬坡阶段，针对民营经济面临的问题，要完善民营经济发展壮大的机制体制，这有助于为民营企业纾困，提振民营经济预期，激发微观主体活力。

国家信息中心预测部产业室主任魏琪嘉表示，此次推出的具体支持举措，说明国家对民营经济发展的支持是一以贯之的，而且政策体系在逐渐完善，也有利于民营企业进一步发展壮大，实现高质量发展。《通知》对促进民营经济发展壮大做出了一系列政策部署，进一步加大了对民营经济的政策支持力度，向市场释放了清晰明确、积极向上的信号，对提振市场预期具有重要作用。

民营经济“31条”出台犹如“及时雨”，让众多民营企业吃下了“定心丸”。“当前中国经济和民营企业发展遇到一些困难，民营企业家对未来发展缺乏信心，《意见》发布很及时，给处于低谷期的民营经济送来甘霖，让我们对未来充满信心。”万达集团董事长王健林告诉记者。

“看到《意见》，我第一时间学习、第一时间发朋友圈，并且在30多个微信群分享，希望让更多的民营企业家第一时间看到这一重大利好。《意见》的出台就像‘及时雨’，有利于民营企业家坚定信心，有利于为民营企业发展指明方向，有利于提振民营企业精气神，加快高质量发展，激发民营企业家的创新创业激情。”红豆集团党委书记、董事局主席周海江兴奋地表示。

贝壳集团联合创始人、董事长兼CEO彭永东则认为，中央释放了一系列促进民营经济发展壮大的政策信号，切实给民营经济吃下了“长效定心丸”。作为民营企业，我们备受鼓舞，倍增信心，也倍感力量。推动民营经济做大做优做强，是全面建设社会主义现代化国家新征程的重要基础，也越来越成为加快中国式现代化建设的重要力量。

力度大政策实

民营经济“31条”更有针对性

魏琪嘉表示，此次《意见》提出完善融资支持政策制度、完善拖欠账款常态化预防和清理机制、完善支持政策直达快享机制等一系列举措，这些政策措施务实具体、深入全面，能够很好解决民营企业遇到的困难，有利于促进民营经济实现更大发展，具有很强的针对性和可操作性。

中国民生银行研究院宏观研究中心主任王静文表示，《意见》在民企准入和“融资难”“融资贵”两方面问题做出了针对性部署。《意见》强调要“持续破除市场准入壁垒”，使民企对哪些领域能够进入有更强的确定性。《意见》还从信贷、债券、股权融资三个方面分别进行了安排，可以说是“三箭齐发”。

从短期看，化解民营企业缺资金的问题，最关键是要解决中小企业应收账款拖欠的问题。对此，田轩认为，《意见》将中小企业应收账款问题单列，明确提出“完善拖欠账款常态化预防和清理机制”“建立拖欠账款定期披露”“完善拖欠账款投诉处理和信用监督机制”，将有力推动拖欠账款问题的解决，在一定程度上缓解民营企业“缺资金”的问题。

记者通过采访发现，此次政策的支持力度在企业界收获了良好的反馈。王健林表示，《意见》针对性强，对民营经济当前面临的问题和困难给予全面、系统的回应和解决。让我们感受特别深刻的是，《意见》解决问题的措施精准，直击要害。

对此，王健林进行了举例，比如支持民营企业以发行债券、上市等多种方式融资，鼓励民营企业盘活存量资产回收资金，都是对民营企业“实打实”“点对点”的支持。

腾讯公司董事会主席、首席执行官马化腾表示，《意见》对民营经济、民营企业面临的挑战和机遇看得准、看得深，推出的举措针对性强，稳定了大家实现高质量发展的预期。《意见》在深入调研的基础上，对企业关切的营商环境、政策支持、监管导向、法治保障、舆论氛围等问题，都给出了制度化安排和明确指导意见，把民营企业“平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护”的要求，落实为一项项实实在在的政策举措，坚定了大家做优做强企业的信心。

强责任重落实

各项政策落地落细是关键

一分部署，九分落实。把握好发展方向，落实好具体举措，才能确保《意见》的政策效应充分释放，促进民营经济发展壮大。

在持续优化民营经济发展环境方面，魏琪嘉表示，持续优化民营经济发展环境，关键在于创造稳定公平透明可预期的发展环境，从破除市场准入壁垒、落实公平竞争政策、完善社会信用激励约束机制等民营企业普遍关心关注的领域入手，不断为民营经济营造更好发展环境，让民营经济创新源泉充分涌流，让民营经济创造活力充分迸发。

在加大对民营经济政策支持力度方面，魏琪嘉认为，加大对民营经济政策支持力度，不仅要体现在政策内容上，更要体现在政策执行中。大力支持民营企业发展壮大，要在认真研究民营企业、中小企业发展中遇到的困难的基础上，结合实际抓好政策举措落实，推动各项政策落地、落细、落实，让民营企业从政策中增强获得感。

在强化民营经济发展法治保障方面，李爱君建议，一是加大促进民营企业发展的制度供给。良法之治是创造良好的营商环境的基本保障；二是提供公平正义的司法环境，让每一个民营企业在司法案件中都能够感受到公平与正义；三是规范市场行政执法程序，加强行政执法中的程序正义，通过程序正义，降低执法人员自由裁量权，消除选择性执法等不良现象。

周海江表示，民营企业要扛起发展责任，坚持把“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念落实到企业发展的方方面面，加快转型升级，加快提质增效，努力实现高质量发展。

360集团创始人周鸿祎表示，在加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系背景下，坚持创新驱动发展战略将进一步挖掘内需市场的新增长点。依托自身行业，他建议，在国家多项利好政策的支持下，民营企业要将人工智能作为培育发展的新动能，为构建新发展格局，实现我国产业数字化作出更大贡献。

“对于此次《意见》的出台，我们不仅要读懂‘促进’，更要在落实层面全面践行‘促进’，切实推动民营经济健康高质量的发展，保障更高质量的壮大。更重要的，要从问题入手，针对我国民营企业当前面临的‘缺资金、缺信心、缺底气’三大核心问题，切实把握《意见》精神、做好延展执行。”田轩说。

(责编：申佳平、高雷)

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