人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

民营经济“31条”力度大政策实 民企盼来暖心“及时雨”

2023年07月21日16:47 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月21日电 （记者夏晓伦、许维娜）“民营经济‘31条’出台恰逢其时”“这将更好地解决民营企业发展中的问题和瓶颈”“有助于为民营企业纾困、提振民营经济预期”“给处于低谷期的民营经济送来甘霖，让我们对未来充满信心”……

多位专家和业界人士向人民网记者表示，《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》（以下简称《意见》）出台十分及时，规格高、内容全、政策实，让众多民营企业吃下了“定心丸”。同时，受访人士一致认为，各项政策落地落细落实是关键，要切实把握好《意见》精神，做好延展执行。

强信心稳预期

民营经济“31条”出台恰逢其时

在清华大学五道口金融学院副院长田轩看来，近年来，为了熨平疫情带来的疤痕效应，国家对中小企业出台各项支持政策支持力度已经空前，包括减费降税、降低融资成本、提高资金易得性等。但从客观上看，市场的预期和信心仍有待进行筑底修复，宏观政策导向与市场预期和信心之间，还是出现了一定偏差。

“对此，此次出台的《意见》中，将加大对民营经济战略支持力度放在重要位置，彰显出国家对于安定民企信心的高度重视和坚定决心。”田轩说。

中国政法大学教授、博士生导师李爱君认为，目前民营企业在发展过程中存在融资难、获得人才难、促进民营企业发展的制度供给不足等问题，尤其一些优质民企还面临着市场竞争中财产被侵占等现象，《意见》出台将更好地解决民营企业发展中的问题和瓶颈。

“近年来，由于我国遭遇内外多重超预期因素影响，不少民营企业面临一些问题和困难，同时也暴露出民营企业发展的一些短板弱项。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，在当前我国经济复苏爬坡阶段，针对民营经济面临的问题，要完善民营经济发展壮大的机制体制，这有助于为民营企业纾困，提振民营经济预期，激发微观主体活力。

国家信息中心预测部产业室主任魏琪嘉表示，此次推出的具体支持举措，说明国家对民营经济发展的支持是一以贯之的，而且政策体系在逐渐完善，也有利于民营企业进一步发展壮大，实现高质量发展。《通知》对促进民营经济发展壮大做出了一系列政策部署，进一步加大了对民营经济的政策支持力度，向市场释放了清晰明确、积极向上的信号，对提振市场预期具有重要作用。

民营经济“31条”出台犹如“及时雨”，让众多民营企业吃下了“定心丸”。“当前中国经济和民营企业发展遇到一些困难，民营企业家对未来发展缺乏信心，《意见》发布很及时，给处于低谷期的民营经济送来甘霖，让我们对未来充满信心。”万达集团董事长王健林告诉记者。

“看到《意见》，我第一时间学习、第一时间发朋友圈，并且在30多个微信群分享，希望让更多的民营企业家第一时间看到这一重大利好。《意见》的出台就像‘及时雨’，有利于民营企业家坚定信心，有利于为民营企业发展指明方向，有利于提振民营企业精气神，加快高质量发展，激发民营企业家的创新创业激情。”红豆集团党委书记、董事局主席周海江兴奋地表示。

贝壳集团联合创始人、董事长兼CEO彭永东则认为，中央释放了一系列促进民营经济发展壮大的政策信号，切实给民营经济吃下了“长效定心丸”。作为民营企业，我们备受鼓舞，倍增信心，也倍感力量。推动民营经济做大做优做强，是全面建设社会主义现代化国家新征程的重要基础，也越来越成为加快中国式现代化建设的重要力量。

力度大政策实

民营经济“31条”更有针对性

魏琪嘉表示，此次《意见》提出完善融资支持政策制度、完善拖欠账款常态化预防和清理机制、完善支持政策直达快享机制等一系列举措，这些政策措施务实具体、深入全面，能够很好解决民营企业遇到的困难，有利于促进民营经济实现更大发展，具有很强的针对性和可操作性。

中国民生银行研究院宏观研究中心主任王静文表示，《意见》在民企准入和“融资难”“融资贵”两方面问题做出了针对性部署。《意见》强调要“持续破除市场准入壁垒”，使民企对哪些领域能够进入有更强的确定性。《意见》还从信贷、债券、股权融资三个方面分别进行了安排，可以说是“三箭齐发”。

从短期看，化解民营企业缺资金的问题，最关键是要解决中小企业应收账款拖欠的问题。对此，田轩认为，《意见》将中小企业应收账款问题单列，明确提出“完善拖欠账款常态化预防和清理机制”“建立拖欠账款定期披露”“完善拖欠账款投诉处理和信用监督机制”，将有力推动拖欠账款问题的解决，在一定程度上缓解民营企业“缺资金”的问题。

记者通过采访发现，此次政策的支持力度在企业界收获了良好的反馈。王健林表示，《意见》针对性强，对民营经济当前面临的问题和困难给予全面、系统的回应和解决。让我们感受特别深刻的是，《意见》解决问题的措施精准，直击要害。

对此，王健林进行了举例，比如支持民营企业以发行债券、上市等多种方式融资，鼓励民营企业盘活存量资产回收资金，都是对民营企业“实打实”“点对点”的支持。

腾讯公司董事会主席、首席执行官马化腾表示，《意见》对民营经济、民营企业面临的挑战和机遇看得准、看得深，推出的举措针对性强，稳定了大家实现高质量发展的预期。《意见》在深入调研的基础上，对企业关切的营商环境、政策支持、监管导向、法治保障、舆论氛围等问题，都给出了制度化安排和明确指导意见，把民营企业“平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护”的要求，落实为一项项实实在在的政策举措，坚定了大家做优做强企业的信心。

强责任重落实

各项政策落地落细是关键

一分部署，九分落实。把握好发展方向，落实好具体举措，才能确保《意见》的政策效应充分释放，促进民营经济发展壮大。

在持续优化民营经济发展环境方面，魏琪嘉表示，持续优化民营经济发展环境，关键在于创造稳定公平透明可预期的发展环境，从破除市场准入壁垒、落实公平竞争政策、完善社会信用激励约束机制等民营企业普遍关心关注的领域入手，不断为民营经济营造更好发展环境，让民营经济创新源泉充分涌流，让民营经济创造活力充分迸发。

在加大对民营经济政策支持力度方面，魏琪嘉认为，加大对民营经济政策支持力度，不仅要体现在政策内容上，更要体现在政策执行中。大力支持民营企业发展壮大，要在认真研究民营企业、中小企业发展中遇到的困难的基础上，结合实际抓好政策举措落实，推动各项政策落地、落细、落实，让民营企业从政策中增强获得感。

在强化民营经济发展法治保障方面，李爱君建议，一是加大促进民营企业发展的制度供给。良法之治是创造良好的营商环境的基本保障；二是提供公平正义的司法环境，让每一个民营企业在司法案件中都能够感受到公平与正义；三是规范市场行政执法程序，加强行政执法中的程序正义，通过程序正义，降低执法人员自由裁量权，消除选择性执法等不良现象。

周海江表示，民营企业要扛起发展责任，坚持把“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念落实到企业发展的方方面面，加快转型升级，加快提质增效，努力实现高质量发展。

360集团创始人周鸿祎表示，在加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系背景下，坚持创新驱动发展战略将进一步挖掘内需市场的新增长点。依托自身行业，他建议，在国家多项利好政策的支持下，民营企业要将人工智能作为培育发展的新动能，为构建新发展格局，实现我国产业数字化作出更大贡献。

“对于此次《意见》的出台，我们不仅要读懂‘促进’，更要在落实层面全面践行‘促进’，切实推动民营经济健康高质量的发展，保障更高质量的壮大。更重要的，要从问题入手，针对我国民营企业当前面临的‘缺资金、缺信心、缺底气’三大核心问题，切实把握《意见》精神、做好延展执行。”田轩说。

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
民营经济“31条”力度大政策实 民企盼来暖心“及时雨”
　　人民网北京7月21日电 （记者夏晓伦、许维娜）“民营经济‘31条’出台恰逢其时”“这将更好地解决民营企业发展中的问题和瓶颈”“有助于为民营企业纾困、提振民营经济预期”“给处于低谷期的民营经济送来甘霖，让我们对未来充满信心”…… 多位专家和业界人士向人民网记者表示，《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》（以下简称《意见》）出台十分及时，规格高、内容全、政策实，让众多民营企业吃下了“定心丸”。同时，受访人士一致认为，各项政策落地落细落实是关键，要切实把握好《意见》精神，做好延展执行。…
上半年我国农产品供应总量充足 各主要品种价格波动正常
　　人民网北京7月21日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室于今日举行新闻发布会，介绍2023年上半年农业农村经济运行情况。农业农村部市场与信息化司负责人刘涵在会上表示，农产品市场一头连着生产者，一头连着消费者，既事关农民的“钱袋子”，也关系到市民的“米袋子”“菜篮子”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部