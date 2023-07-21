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上半年我国农产品供应总量充足 各主要品种价格波动正常

2023年07月21日16:23 | 来源：人民网
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人民网北京7月21日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室于今日举行新闻发布会，介绍2023年上半年农业农村经济运行情况。农业农村部市场与信息化司负责人刘涵在会上表示，农产品市场一头连着生产者，一头连着消费者，既事关农民的“钱袋子”，也关系到市民的“米袋子”“菜篮子”。农业农村部在抓好粮食和重要农产品稳产保供的同时，持续加强农产品市场的跟踪研判。综合调度分析来看，上半年我国农产品供应总量充足，各主要品种价格有涨有跌，总体波动正常。1—6月份，农业农村部监测的全国农产品批发价格200指数平均为128.28，同比高0.31个点。

刘涵介绍，分品种来看，稻谷、小麦、玉米三大主粮价格总体平稳。稻谷供需关系基本平衡，价格小幅上涨；小麦市场供应预期趋稳，价格高位回落；玉米下游消费逐步恢复，价格持平略涨。上半年，稻谷产区企业收购均价每斤1.39元，同比涨3.3%；郑州粮食批发市场普通小麦均价每斤1.48元，同比降3.7%；玉米产区批发均价每斤1.35元，同比涨1.5%。

大豆、食用植物油价格降幅较大。大豆油料产能提升工程开局良好，国内大豆、油菜籽增产，自给能力稳步提升。但受全球大豆油料供给宽松、美元持续加息等因素的影响，今年以来国际油脂油料价格降幅较大，传导拉低国内市场价格。上半年，黑龙江国产食用大豆平均收购价每斤2.65元，同比降13.2%，豆油、菜籽油出厂价降幅在20%以上。

食糖、棉花价格明显走强。国民经济回升向好，下游需求持续恢复，食糖、棉花价格波动上行。6月份，国内食糖均价每吨6994元，比1月份涨24.8%；标准级棉花均价每吨17266元，比1月份涨13.4%。

猪肉价格总体偏弱，“菜篮子”产品季节性波动。上半年猪肉产能处于合理区间上线，猪肉产量同比增长3.2%，价格低位运行。6月份猪肉批发市场均价每公斤19.12元，环比降1.7%，同比降11.4%。牛肉、羊肉、禽肉、鸡蛋以及水产品等重要农产品供应充足，6月份批发价格总体低于去年同期。蔬菜、水果市场受高温天气影响，当前价格均高于去年同期。总的来看，“菜篮子”产品价格波动基本符合常年规律。

刘涵指出，展望下半年走势，我国农产品市场供应持续充裕，价格将保持总体平稳态势。生产方面，早稻呈增产趋势，秋粮面积稳中有增、长势良好，大豆油料扩种任务落地，能繁母猪存栏处于合理区间上线，肉蛋奶产能稳定，蔬菜在田面积有所增加，“米袋子”“菜篮子”保供稳价基础牢固。库存方面，稻谷、小麦库存处于历史较高水平，能够满足城乡居民一年左右的口粮需求。消费方面，经济有望继续恢复向好，加上下半年本来就是农产品消费旺季，市场需求将好于上半年。与此同时，全球粮食生产与贸易仍然面临着极端天气及地缘政治冲突等诸多不确定性因素，农业农村部将继续密切跟踪国际市场变动对国内市场的传导影响，会同有关部门积极主动应对。

(责编：罗知之、高雷)
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