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中国上市公司协会推荐语：

为了更好发挥宣传上市公司高质量发展成效的窗口作用，彰显中国企业家的思想力与领导力，中上协联合人民网共同开设了“封面人物：上市公司高管访谈录”栏目，邀请上市公司“掌门人”共同探讨上市公司高质量发展之路。

本期“封面人物”邀请中上协理事单位、中上协信息与数字化专委会副主任委员单位——北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”）创始人、董事长林皓接受访谈。

北信源秉承“信息之源、信誉之源、信心之源、信念之源”的核心理念，多年来坚持以“钉子人”精神深耕网络安全产业，积极践行国家信息安全、网络安全策略，以科技创新提升自身自主核心竞争力，为多个重大会议、重大活动提供安全即时通信服务；北信源与中上协联合打造的“上市公司之家”App，为上市公司群体提供了集移动办公、交流学习、业务合作等功能于一身的数字化服务平台。

从实施网络强国战略，到出台《数字经济发展战略纲要》，再到数字经济和实体经济深度融合，数字中国建设行稳致远，数字经济发展成绩斐然。不仅为经济社会高质量发展插上了数字“翅膀”，也为推进治理体系和治理能力现代化、创造人民群众更加美好的生活提供了坚实支撑。

然而，随着数字化的不断发展，数据泄露、物联网攻击、AI非法利用等网络安全事件持续发生，不断冲击着数字基础设施的安全。伴随着数字化水平的不断提升，新技术、新算法、新平台的广泛应用，技术高超、潜伏期长、行动隐蔽的网络攻击，成为数字时代面临的网络安全挑战。

“数字化的高速发展为网络安全带来了更多调整，唯有筑牢网络安全屏障，数字经济才能更好地创造价值。”近日，北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”）董事长、总经理林皓做客由人民网与中国上市公司协会共同推出的《封面人物》上市公司高管访谈栏目时表示，数字时代，网络信息安全同我国经济安全、社会安全和国家安全息息相关，唯有建设安全可靠的数字安全网络，赋能数据安全治理体系，才能为数字中国建设保驾护航。

互联互通 迎接网络安全新挑战

北信源董事长、总经理林皓（右）做客《封面人物》上市公司高管访谈栏目。人民网 严川吉雨摄

“互联网时代，人们在工作秘密、商业秘密、个人隐私等方面的安全意识正在日益提升，网络安全和信息安全观念逐步深入人心。”林皓表示，如今的网络安全，不仅关乎个人安全、企业安全，也关乎国家安全，成为了社会治理、国家治理的重要议题。

现阶段，数字化发展正在同经济社会各个领域相融合，人工智能、5G等数字技术正在不断以新理念、新业态、新模式融入人们生产生活的各个领域。新场景和新业务的不断开放，增加了网络安全保障的难度，新的挑战随之而来。

关键信息基础设施是国家网络安全保护的重中之重，2023年5月1日，《信息安全技术 关键信息基础设施安全保护要求》（以下简称《关键信息保护》）正式实施，提出了以关键业务为核心的整体防控、以风险管理为导向的动态防护、以信息共享为基础的协同联防等关键信息基础设施安全保护基本原则，为开展关键信息基础设施保护工作需求提供了强有力的标准保障。

近年来，参与《关键信息基础设施保护》的科技公司不断为国家重点机构提供服务，同时开展防范和攻击演练。“网络信息安全需要全社会携手共建。”林皓说，在探寻网络安全新机遇的同时，信息安全类企业应优先发力，通过持续拓宽业务领域，逐步形成服务生态，为关键信息基础设施的服务对象组织友军联盟，一同做好关键信息基础设施安全保护工作，从而护航网络强国建设。

变革重塑 探寻数字转型新机遇

伴随着数字时代给经济社会生活带来的高效和便利，也为信创产业带来了机遇和挑战。

信息技术应用创新产业是中国经济发展的基础，也是重要驱动力。2022年9月，国务院国资委发文要求国央企落实信息化系统的信创国产化改造，“央企+互联网”成为国央企混改新趋势，如何加快“信息化革命”的产业升级，成为摆在业内人士面前一道“必答题”。

北信源董事长、总经理林皓做客《封面人物》上市公司高管访谈栏目。人民网 严川吉雨摄

林皓认为，信息化创新是整个信息系统的创新，即“信息化变革”。“变革”意味着重塑，从开始的CPU创新，到操作系统创新，最后到整个应用级的创新，在这个过程中网络信息安全将被重新定义，不再是辅助，而是数字中国新基建的“基石底座”。

业内人士认为，现阶段我国信创产业正处于高速发展时期，一方面要掌握核心科技，打造自主可控、稳定高效的数字化底座；另一方面企业也要秉持互惠互信的准则，同业内各界伙伴一起携手共创和谐信创生态。

“信创产业的主要目标就是实现信息技术领域的自主可控，保障国家信息安全。”林皓说，实现保障国家信息安全的大目标，需要整个应用信创化的努力，通过逐步推进信息技术终端架构体系和全生命周期体系的国产化，打破信息壁垒，为中国未来发展奠定坚实的数字基础。

护航发展 绘就数字中国新蓝图

没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障。

今年4月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，部署了“筑牢可信可控的数字安全屏障”重大任务以及“切实维护网络安全”“增强数据安全保障能力”的重点工作，为新时代数字安全能力建设指明新方向、提出新目标、谋划新蓝图。

业内人士分析，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。

林皓认为，网络安全和信息安全是当代社会中至关重要的议题，同时也是发展数字经济不可或缺的基石，在保护个人隐私、保护工作秘密、维护商业利益、保障国家安全等领域都发挥着重要的作用。

“‘数字时代’正迎来发展新篇章。”林皓说，网信事业的重要地位作用日益凸显，北信源作为历经27年发展的信息安全企业也迎来新的发展机遇，将坚持统筹发展和安全，积极推进落实构建网络安全产业融合发展的良性生态和工作格局，坚持以“螺丝钉”精神专注在网络安全领域钻研，持续投入大胆创新，继续夯实信源密信移动安全通信底座，参与网络安全重大战略和任务，将企业发展融入国家发展大局，助力筑牢国家网络安全屏障，为数字中国建设和国家网络安全保障体系建设贡献力量。

(责编：申佳平、高雷)

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