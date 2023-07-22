人民网北京7月22日电 （记者杜燕飞）日前，人民银行、外汇局决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.25上调至1.5，于2023年7月20日实施。

“这次我们主要是把调节参数由1.25上调到1.5，相应提高境内金融机构和企业跨境融资风险加权余额上限，直接扩大企业从境外包括银行获得融资空间。”外汇局副局长、新闻发言人王春英21日在2023年上半年外汇收支数据情况新闻发布会上表示，该系数上调以后，境外融资空间扩大会增加跨境融资来源，扩大资金流入，有助于增加境内流动性，特别是外币的流动性，平衡外汇市场供求，发挥稳定外汇市场预期的作用。

民生银行首席经济学家温彬认为，上调跨境融资宏观审慎调节参数可以提高对应的跨境融资风险余额上限，便于境内企业和金融机构增加跨境融资额度，有利于跨境资金流入，优化资产负债结构。境内外汇资金增加后，相应结汇需求增加，也能起到稳汇率的效果。

近年来，人民银行和外汇局建立并且完善了跨境融资宏观审慎管理。2020年以来，宏观审慎调节参数经历了多次调整。2020年3月，人民银行、外汇局将全口径跨境融资宏观审慎调节参数由1上调至1.25；2020年12月，在人民币大幅升值的背景下，人民银行、国家外汇局将金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.25下调至1，2021年1月，两部门又将企业的跨境融资宏观审慎调节参数由1.25下调至1。2022年10月，两部门将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1上调至1.25，当时人民币汇率处在贬值区间。

“本次调整体现了金融监管部门合理引导市场汇率预期的意图。”温彬认为，未来，金融监管部门“汇率工具箱”较为充足，主要包括：外汇存款准备金率、远期售汇风险准备金率、跨境融资杠杆率、境内企业境外放款宏观审慎调节系数等工具，可在必要时继续对市场预期进行合理有效引导。

此前，人民银行副行长刘国强在2023年上半年金融统计数据发布会上表示，人民银行将继续以保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定为目标，以预期管理为核心，综合施策、稳定预期，必要的时候对市场顺周期、单边行为进行纠偏，坚决防范汇率大起大落。

“无论是从跨境资金流动、结售汇数据还是国际收支平衡状况看，还是从外汇市场成熟度和我们的政策看，未来人民币汇率有条件在合理均衡水平上保持基本稳定。”王春英表示，“我们将坚持综合施策，以稳定预期为核心，根据实际情况采取不同措施，给市场提供一个稳定的环境和预期，方便涉外经济主体开展经营活动和投资活动。”

(责编：乔业琼、高雷)

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