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人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动启动仪式在京举行

2023年07月21日21:21 | 来源：人民网
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 人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动启动仪式现场采访团队合影。人民网记者 翁奇羽摄

人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动启动仪式现场采访团队合影。人民网记者 翁奇羽摄

人民网北京7月21日电 （记者夏晓伦、许维娜）21日上午，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动启动仪式在人民网一号演播厅举行。启动仪式采用“主会场+分会场”形式，在北京设主会场，在广西南宁、内蒙古满洲里、江苏连云港、浙江宁波四地设立分会场。人民日报社副总编辑徐立京向“一带一路 大道同行”采访团队代表授旗；在分会场，地方相关负责同志向已经奔赴四地的采访团队代表授旗。

中央网信办网络传播局相关负责同志表示，面向无限美好的广阔前景，网络媒体要生动讲好丝路故事、主动弘扬丝路精神，在助力“一带一路”建设中澎湃正能量，创造大流量。同时，要强化核心引领、创新话语方式、拓展传播渠道。

国家发展改革委一带一路建设促进中心副主任王一军表示，在共建“一带一路”倡议提出十周年之际，开展此次宣传报道活动很有意义，要以事实说话，以数据说话，让参与者发声，让受益者发声，要通过讲述鲜活的案例，更加客观真实地展现共建“一带一路”成果，让共建“一带一路”更加深入人心。

地方相关负责同志进行了视频连线发言。广西壮族自治区党委网信办副主任黄勇表示，广西正充分发挥面向东盟国家开放合作前沿窗口和“一带一路”有机衔接重要门户的独特区位优势，积极服务和融入新发展格局，实施更加积极主动的对外开放战略，高水平共建国际贸易陆海新通道；内蒙古自治区呼伦贝尔市委常委、满洲里市委书记于伟东表示，十年来，共建“一带一路”和远东开发相互促进，不断走深走实，成为造福中俄两国的“发展带”、惠及人民的“幸福路”，地处中俄边境的满洲里也乘借“东风”，不断开拓向北开放新局面；江苏省连云港市委宣传部副部长、市政府新闻办公室主任刘沙表示，连云港是国家首批对外开放城市、新亚欧大陆桥东端起点、“一带一路”交汇点的强支点城市，报道活动在连云港出发，必将书写出新时代更加恢弘、更加壮丽、更加神奇的辉煌篇章；浙江省宁波市政府新闻办副主任徐猛挺表示，“一带一路”数据背后是存量资源，将努力在服务“一带一路”构建人类命运共同体的重要实践平台上做出“宁波地方之为”，努力在未来创造更加丰厚的增量资源。

据人民网总编辑罗华介绍，本次报道活动分为国内和国际两个部分。其中，国内采访部分由人民网总网与地方频道共同完成，分别聚焦东西干线、西部陆海新通道、海上丝绸之路3条线路和各地中欧班列相关点位；国外采访部分，人民网与人民日报社国际部联合进行，走访亚非欧及南美的17个国家。报道将充分利用新技术、新手段、新表达，形成报网融合、线上线下互动、海内海外联动的全媒体传播矩阵，多维度、全景式展现共建“一带一路”的壮美图景。

(责编：申佳平、高雷)
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