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上半年农业农村经济总体运行平稳 粮食丰收有基础

2023年07月21日18:43 | 来源：人民网
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人民网北京7月21日电 （记者李栋）夏粮产量2923亿斤，产量居历史第二高位；“菜篮子”产品供给充裕；农民就业增收渠道不断拓宽……

7月21日，国新办举行新闻发布会，介绍上半年农业农村经济运行情况。农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德在会上表示，今年以来，农业农村部狠抓生产保供给，巩固成果守底线，统筹协调促振兴，多措并举增收入，上半年农业农村经济运行总体平稳。

上半年农业农村经济运行情况新闻发布会现场。图片来源：国新网

上半年农业农村经济运行情况新闻发布会现场。图片来源：国新网

夏粮丰收到手 全年粮食生产基础较好

据国家统计局数据，今年夏粮产量2923亿斤，比上年减少25.5亿斤，下降0.9%，产量居历史第二高位，仍是丰收季。

曾衍德表示，入夏以来，农业农村部门紧盯“割、晒、收、保”关键环节，努力克服“烂场雨”等灾害影响，全力保障夏粮适时收获、颗粒归仓。

“夏粮遭遇多年不遇的‘烂场雨’，能够再获丰收实属不易，经过艰辛的努力，这个结果是抢回来的，是夺回来的。”农业农村部种植业管理司司长潘文博介绍，经过上上下下、方方面面的共同努力，“烂场雨”对夏粮的影响被降到了最低。据最终的农情调度，“烂场雨”受灾面积2790万亩，占全国小麦面积8%，其中95%的受灾面积集中在河南。“但是在山东、安徽、河北、江苏等其他主产省，‘烂场雨’影响不大，夏粮都实现增产。”潘文博说。

“当前，早稻丰收在望。预计早稻面积7100万亩以上，基本保持稳定。”曾衍德介绍，目前早稻收获已过七成，呈增产趋势。秋粮面积稳中略增，长势与常年大体相当。分品种看，大豆面积小幅增加，大豆玉米带状复合种植面积扩大到2000万亩，比上年增加500万亩；冬油菜面积增加较多，产量创历史新高。

确保全年粮食丰收，大头在秋粮。潘文博表示，当前基于面积和长势两方面研判，秋粮生产形势基本面良好，但最终能否实现好收成，关键还在防灾减灾。“农业农村部会同水利部、应急管理部、中国气象局四个部门联合召开全国农业防灾减灾工作推进视频会，明确要求把防灾减灾作为当前‘三农’领域压倒性任务，全力以赴打好抗灾夺秋粮丰收这场硬仗，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。”潘文博说。

“菜篮子”产品供给充裕 市场价格弱势运行

农产品市场一头连着生产者，一头连着消费者，既事关农民的“钱袋子”，也关系到市民的“米袋子”“菜篮子”。

曾衍德介绍，目前，蔬菜在田面积约1.1亿亩，同比增加100多万亩；上半年，猪肉产量3032万吨，同比增长3.2%；牛肉、羊肉、牛奶、禽蛋产量同比分别增长4.5%、5.1%、7.5%、2.9%，供给相对宽松，价格整体下行；国内水产品产量同比增长4.5%，价格稳定。

农业农村部市场与信息化司负责人刘涵表示，从综合调度分析来看，上半年我国农产品供应总量充足，各主要品种价格有涨有跌，总体波动正常。1-6月份，农业农村部监测的全国农产品批发价格200指数平均为128.28，同比高0.31个点。

分品种来看，大豆、食用植物油价格降幅较大。大豆油料产能提升工程开局良好，国内大豆、油菜籽增产，自给能力稳步提升。

食糖、棉花价格明显走强。国民经济回升向好，下游需求持续恢复，食糖、棉花价格波动上行。

猪肉价格总体偏弱，“菜篮子”产品季节性波动。

蔬菜、水果市场受高温天气影响，当前价格均高于去年同期。总的来看，“菜篮子”产品价格波动基本符合常年规律。

展望下半年走势，我国农产品市场供应持续充裕，价格将保持总体平稳态势。刘涵表示，生产方面，“米袋子”“菜篮子”保供稳价基础牢固。库存方面，稻谷、小麦库存处于历史较高水平。消费方面，经济有望继续恢复向好，下半年是农产品消费旺季，市场需求将好于上半年。

农民就业增收渠道不断拓宽 农村消费潜力足

曾衍德表示，上半年，农产品加工业稳步发展；新产业新业态加快发展；乡村休闲旅游加快复苏；产业融合稳步推进。

据国家统计局数据，上半年农村居民人均可支配收入10551元，实际增长7.2%，高于城镇居民2.5个百分点。

“乡村是巨大的消费市场，激活农村内需对稳增长扩内需十分必要。”曾衍德表示，上半年，乡村消费品零售额同比增长8.4%，增速快于城镇增速0.3个百分点，消费潜力不断释放。同时也要看到，农民消费水平相对较低，还有较大的消费潜力。

在实施扩大内需战略的背景下，如何更大力度地释放农村消费潜力？“农民敢不敢消费，关键看钱包鼓不鼓。”曾衍德表示，要通过强化产销衔接、发展乡村特色产业、加强技能培训等措施，让农民有稳定的收入来源，能消费敢消费。

在曾衍德看来，在创新供给拉动消费方面，既要激活传统消费，又要培育新型消费。在优化环境促进消费方面，要通过完善市场体系、加强农产品质量安全监管，让农民放心消费，更大力度地释放农村消费潜力。

总的看，上半年农业农村经济保持良好发展势头，为稳增长、稳就业、稳物价提供有力支撑。“下一步，农业农村部将按照党中央、国务院决策部署，锚定建设农业强国目标，深化推广浙江‘千万工程’经验，全力以赴夺取全年粮食丰收，千方百计促进农民收入增加，精准发力推进乡村振兴，努力完成全年农业农村发展各项目标任务。”曾衍德说。

(责编：申佳平、高雷)
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