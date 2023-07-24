刘 萌

原标题：稳步推进超大特大城市城中村改造 专家称将带动有效投资和消费

7月21日，《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》在国务院常务会议上审议通过。会议指出，在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。

星图金融研究院高级研究员付一夫对《证券日报》记者表示，推进城中村改造将进一步激发上下游相关产业发展的活力，带动有效投资和消费，对稳增长、惠民生意义重大。

多地加速城中村改造

会议指出，要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，加大对城中村改造的政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与，努力发展各种新业态，实现可持续运营。

今年4月28日召开的中共中央政治局会议提出，在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设。

根据住房和城乡建设部于2022年10月份公布的《2021年城市建设统计年鉴》，截至2021年末，全国超大城市有8个，分别是上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津、武汉；全国特大城市有11个，分别是杭州、东莞、西安、郑州、南京、济南、合肥、沈阳、青岛、长沙、哈尔滨。

以深圳市为例，深圳针对城中村改造，由政府统租后实施综合整治类更新，并纳入其政策性住房保障体系。深圳市住房和建设局于近日发布的《深圳市城中村保障房规模化品质化改造提升指引》提出，2023年至2025年，深圳将建设筹集保障性住房46万套（间）、建筑面积超过2000万平方米。

广州市计划2023年推进127个城中村改造项目（含46个续建项目，12个新开工项目，69个前期项目），预计完成固定资产投资983亿元，占全年城市更新固定资产投资目标的49%。

有助于稳投资、扩内需

谈及城中村改造的资金来源问题，巨丰投顾高级投资顾问翁梓驰在接受《证券日报》记者采访时表示，涉及相关公共服务设施建设，主要通过财政补贴、专项债等方式解决。

针对此次国常会提出的“鼓励和支持民间资本参与”，翁梓驰认为，需由地方功能性国企为主导，创新改造模式，同时给予强政策支持，以此来吸引民间资本参与。后续可鼓励各类民间资本更多的以经营性收入进入，在租赁收入、停车场、临街商铺、饭店食堂等方面积极发力。

国泰君安研报显示，在增量投资空间有限的情况下，未来一二线城市的房地产更新投资将居于主导地位。根据一二线城市房龄20年以上的老旧小区占住房存量的比例以及更新投资的单位成本测算，若全部按照老旧小区改造的标准，则一二线城市更新投资的体量至少有2万亿元；若全部按照拆迁重建的标准，则一二线城市更新投资的体量最大接近13万亿元。

在翁梓驰看来，本轮城中村的投资增量将体现在房地产开发和基础设施建设改造。根据国常会提出的“坚持稳中求进、积极稳妥”“成熟一个推进一个，实施一项做成一项”的要求来看，受益的主体会更加聚焦，未来很长一段时间，城中村改造将在稳投资方面发挥重要作用。

除拉动投资外，推进城中村改造将为扩内需注入新动能。

翁梓驰认为，城中村改造将带动建筑材料、家用电器的需求，同时会带动公共服务如医疗、快递、便利店等设施的发展。

据国泰君安上述研报测算，以全部拆迁重建为保障性租赁住房为例，一二线城市的重建体量大约在33亿平方米，保障性租赁住房以70平方米以下的小户型为主，则能够新增约4700万套住宅；以每套住宅需要配备必需类家用电器总价在1.5万元左右，则可以带动家用电器消费约7000亿元。

付一夫表示，一方面，城中村改造可以带动基建、地产上下游的投资，并在一定程度上刺激商品房需求；另一方面，城中村改造有助于优化城市面貌，补齐相关短板，改善居民教育、医疗、养老、家政等问题，从而解决大城市发展不平衡、不充分的矛盾，并进一步激发出居民在相关领域的消费需求。

(责编：杨曦、陈键)

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