上半年我国汽车整车出口234.1万辆 同比增长76.9%
2023年07月28日14:46 | 来源：人民网
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人民网北京7月28日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会消息，2023年6月，我国汽车整车出口表现低于上月，整车出口量环比小幅下降，同比保持高速增长。
2023年6月，我国汽车整车出口41.1万辆，环比下降6.3%，同比增长65.5%；整车出口金额77.6亿美元，环比下降14.2%，同比增长1.1倍。
2023年上半年，汽车整车出口234.1万辆，同比增长76.9%；整车出口金额464.2亿美元，同比增长1.1倍。
2023年6月，在我国汽车主要出口车型中，纯电动机动车（10座及以上客车除外）、轿车、客车、载货车出口量分列前四位，与上月相比，轿车出口量小幅增长，客车、纯电动机动车（10座及以上客车除外）、载货车出口量均呈不同程度下降；与上年同期相比，载货车微降，其他三大类品种出口量均呈不同程度增长。
2023年上半年，在我国汽车主要出口车型中，与上年同期相比，纯电动机动车、客车、轿车和载货车四大类主要出口量保持不同程度增长，其中纯电动机动车增速更为显著。
(责编：王连香、吕骞)
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