人民网记者 车柯蒙

民营经济是推动中国式现代化的生力军。7月19日，《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》（以下简称《意见》），提振民营经济发展信心，促进民营经济发展壮大。

今年以来，我国延续优化、创新实施税费优惠政策，提振民营企业发展信心。国家税务总局最新数据显示，上半年，包括小微企业和个体工商户在内的民营经济纳税人缴费人新增减税降费及退税缓费7049亿元，占比76%，成为政策惠及的主体。

谈及税费支持政策，“纾困解难”“强信心”成为不少民营企业相关负责人口中的关键词，业界专家认为，以“真金白银”的税收政策“滴灌”民营经济发展壮大，将有力提振民营企业和民营企业家的发展信心，推动民营经济走向更加广阔的舞台。

税费支持政策精准发力 护航民营经济发展

超过82%，这是慈溪市横河宝可密封件厂今年上半年销售额的同比增长率。发展的底气从哪儿来？7.4万元的税惠“红包”，是企业负责人杨凯伦给出的答案之一。

杨凯伦口中的“红包”，正是今年新出台的小规模纳税人减免增值税等政策。“今年以来，随着市场需求逐步恢复，下游企业对密封件的需求量也随之增长。对我们这种小规模纳税人，受市场波动影响大。”杨凯伦表示，国家出台的多项针对小规模纳税人和小微企业的税收优惠政策，有效减轻了企业的税收负担。

“现在，企业计划从小规模纳税人转为一般纳税人。一方面，我们打算扩大生产规模，满足下游企业对高端化产品的需求；另一方面，我们看到了国家鼓励和支持民营经济和民营企业发展壮大的决心，我们坚信税费优惠政策将会继续护航企业发展壮大。”杨凯伦说。

“近几年公司车辆更新，得益于新能源汽车免征车辆购置税优惠政策，今年我们又省了29万多。”在河南省开封市，大梁出租汽车有限公司财务负责人仲小艳表示。

记者了解到，开封市大梁出租汽车有限公司是一家从事出租车客运的民营企业。“2023年以来我们已通过购买新车、二手车换置了30辆新能源出租车，新能源汽车优惠政策的延续，为我们公司的汽车换置再添助力。”仲小艳说。

6月21日，财政部、税务总局、工业和信息化部三部门联合发布公告，就延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策进行明确，将新能源汽车车辆购置税减免政策延续到2027年12月31日。业界专家认为，在优惠政策于今年年底到期的情况下，提前制定车购税减免政策，提升了优惠政策的确定性，不仅点燃了消费者的购买热情，也让汽车销售行业更加“景气”。

今年以来，税务部门认真落实各项税费优惠政策，确保红利精准直达经营主体。记者从国家税务总局了解到，今年上半年，全国新增减税降费及退税缓费9279亿元，为激发市场活力推动高质量发展提供了积极支持。这其中，包括小微企业和个体工商户在内的民营经济纳税人缴费人新增减税降费及退税缓费7049亿元，占比76%，是政策惠及的主体。

税收政策优化完善 引导民营企业加大创新投入

提升科技创新能力是民营经济高质量发展的应有之义。近年来，我国持续加大对企业创新的税收优惠力度，其中，持续优化研发费用加计扣除政策取得的正向激励效果最为显著。

今年3月，国家将符合条件行业的企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高至100%的政策，作为制度性安排长期实施。今年6月，又新增7月预缴申报期作为享受研发费用加计扣除政策的时点，引导企业加大创新投入。

“据统计，在7月份已提前享受研发费用加计扣除优惠的企业中，民营企业户数占比达94.3%，超过29万户，民营企业享受研发费用加计扣除金额占全部金额的76.6%，对缓解研究创新的资金压力、改善研发投入的政策预期具有积极作用。”国家税务总局新闻发言人黄运表示，在享受加计扣除金额最多的前100户企业中，有80户为民营企业，前10户企业则全部都是民营企业。这反映出民营企业既是科技创新活动的“主力军”，也是国家政策支持的主要受益者。

在山西鸿晋塑胶科技有限公司一次性防护手套产业项目的生产车间里，工人们正检测着PVC手套产品质量。“技术创新是企业发展的关键，税收政策的扶持为我们提升研发能力注入了强大动能。”公司财务负责人曹亚杰表示。

记者了解到，作为一家县域经济转型重点民营企业，该公司近三年来进行了46项高新技术项目的研发和实施，享受研发费用加计扣除等税收优惠政策减免税超5960万元，今年上半年，企业享受研发费用加计扣除850万余元。

四川意龙科纺集团股份有限公司财务总监翟鸿卫表示，研发费用加计扣除比例从75%提高到100%，享受时间从10月提前至7月，不断加码的税收优惠政策为企业创新发展“撑腰鼓劲”，让企业自主创新的动力更足。

“创新是企业最核心的竞争力，一系列鼓励企业创新的税费优惠政策为我们的创新发展注入源源不断的驱动力，今年以来，企业享受研发费用加计扣除308.74万元。”新疆凯美嘉生物科技有限公司财务负责人马英多表示，下一步，企业计划将这笔资金继续投入产品研发中，走好走稳科技创新之路。

税收营商环境持续优化 护航民营企业“走出去”

提高国际竞争力是民营经济高质量发展的重要途径。今年以来，我国民营企业创新发展成效显著，尤其是高质量出口贡献突出，电动载人汽车、锂电池和太阳能电池等“新三样”产品出口3463亿元，同比增长64.6%，对同类产品出口增长的贡献率高达66.8%。

今年以来，税务部门持续为民营企业营造稳定公平透明可预期的税收营商环境，一系列为纳税人缴费人谋便利的措施得以出台、优化，积极助力民营经济发展壮大。

在湖南泉想湖智能科技有限公司内，现代化生产机器飞速运转，挥舞的机械臂此起彼伏，一组组钢化膜产品陆续驶下生产线。

记者了解到，该公司是一家生产平板防护膜、手机钢化膜、数据线等产品的高新技术企业，产品销往国内以及南美、东南亚等多个国家。“今年上半年，公司累计收到了968万出口退税款，税收政策助力下，今年我们拓展了中东市场，正在铆足劲生产。”公司副总经理杨阳表示。

“这是我们新研发的金箍棒电池模组，具有高安全、长寿命、低温使用等特点，今年它在广交会上吸引了不少国际客商。”据广东博力威科技股份有限公司财务经理刘志德介绍，今年1至4月博力威出口欧洲和南非市场增长超1亿元，较去年同期增长50%。

“国家的政策给予了我们很大的支持。”刘志德告诉记者，出口退税等一系列税费政策以及便捷、高效的申办享受流程，有效助力企业盘活资金流。今年1至6月，博力威已经高效办理出口退税约5000万元。“有退税业务产生后，税务部门会及时提醒我们办理，而且均可以‘无纸化’申报，不用去前台、只需要线上办理，非常方便”刘志德说。

记者了解到，税务部门将重点围绕支持中小微企业和个体工商户发展，新出台和优化一批“便民办税春风行动”措施，积极助力民营经济发展壮大。其中就包括持续推进国际税收合作，更好服务高质量“引进来”和高水平“走出去”。如，完善12366跨境服务咨询专线功能，加强跨境经营高频疑难涉税问题的收集整理，拓宽民营企业解疑释惑渠道。又如，结合民营企业境外投资特点，在税务总局官网推出“海外税收案例库”，帮助民营企业在“走出去”过程中防范税务风险，提高税法遵从能力。

“民营经济由于其数量多、行业分布面广、市场敏锐性强，经营灵活度高，对于我国解决就业、促进科技创新、健全产业链以及稳定经济增长均具有积极的贡献。”北京国家会计学院学术委员会主任李旭红在接受人民网记者采访时表示，今年以来，我国延续、完善、优化各项税费支持政策，针对不同类型的民营市场主体予以精准性的税费支持，对于当前经济恢复性增长以及高质量发展均具有积极的意义。未来，应该继续发挥市场在资源配置中的决定性作用，持续优化税收营商环境，激发民营企业的积极性，继续助力民营企业的发展，促进我国经济实现稳中有进。

(责编：王连香、吕骞)

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